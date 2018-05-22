Не живи только сегодняшним днем: заставь свои деньги работать

Жить сегодняшним днем - это современный образ мышления, но каждый задумывается над тем, каким образом финансово застраховать свое будущее, о пассивном ежемесячном доходе и о том, как увеличить свой капитал. Идея наслаждаться плодами раннего выхода на пенсию на острове под пальмой - звучит неплохо?

Все больше и больше людей, заинтересованных в инвестировании и лучшем будущем, находят путь к различным платформам коллективного финансирования, где успешная работа не означает, что стена гостиной увешана дипломами о высшем образовании в сфере финансов или банковского дела.

Успешный старт в мир инвестиций начиная с 10 евро

Доступное на протяжении вот уже 10 лет инвестирование от «человека к человеку» на сегодняшний день стало очень популярным способом заработать деньги, начиная с минимальных сумм. Например, на портале Kreditex Ühisraha свой первый шаг в мир инвестирования можно начать уже с 10 евро.

Конечно, принцип заключается в том, что чем выше сумма инвестиций, тем выше возможная прибыль, то есть выгода инвестора. Портал коллективного финансирования Kreditex Ühisraha предлагает возможность зарабатывать до 15% в год.

Много никогда не бывает

После уже первого успешного получения выгоды не имеет смысл забирать полученную прибыль, лучше вложить эти деньги снова в инвестиции и поставить себе цели накопения на более длительный срок.

На портале Kreditex Ühisraha инвестор может либо сам выбирать куда инвестировать, либо использовать услугу автоматического инвестирования. Таким образом, если есть интерес, время и желание самому следить за последними предложениями для вложения своих средств, инвестор может это делать сам. Если же из-за стиля жизни ресурс времени ограничен, то можно заключить с порталом договор на желаемых условиях инвестирования и вот уже можно начинать вкладывать.

Для того, чтобы накопление было более безопасным, портал Kreditex Ühisraha имеет резервный фонд. В редких случаях, когда какая-либо инвестиция оказывается неудачной, портал платит инвестору 80% от остатка инвестиции из резервного фонда. Таким образом иногда можно выбирать немного более рискованные инвестиции - спасательный круг в виде резервного фонда всегда под рукой.

Преимущества Инвестора

Инвестировать до 2000€ в месяц возможно не выходя из дома.

Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.

Гарантия выкупа 80%.

Получать доход ежемесячно.

Не нужно специальное образование.

При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.

Инвестировать можно начиная с 10€.

Частные лица не должны сами заниматься декларированием налога с прибыли – за инвестора это сделает портал.

Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.

Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.

Служба поддержки Kreditex Ühisraha

Tel. 6 580 580

E-post: info@uhisraha.ee

www.kreditex.ee/uhisraha/