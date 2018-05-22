Не живи только сегодняшним днем: заставь свои деньги работать

Вкладывать, инвестировать или, так сказать, складываь под матрас? Если инвестировать, то куда и как, необходимо ли иметь какие-либо знания и представления о мире инвестиций, насколько это вообще безопасно? Это те вопросы, которые встают перед каждым, у кого ежемесячно остаются деньги после оплаты текущих расходов.
Жить сегодняшним днем - это современный образ мышления, но каждый задумывается над тем, каким образом финансово застраховать свое будущее, о пассивном ежемесячном доходе и о том, как увеличить свой капитал. Идея наслаждаться плодами раннего выхода на пенсию на острове под пальмой - звучит неплохо?
Все больше и больше людей, заинтересованных в инвестировании и лучшем будущем, находят путь к различным платформам коллективного финансирования, где успешная работа не означает, что стена гостиной увешана дипломами о высшем образовании в сфере финансов или банковского дела.
Успешный старт в мир инвестиций начиная с 10 евро
Доступное на протяжении вот уже 10 лет инвестирование от «человека к человеку» на сегодняшний день стало очень популярным способом заработать деньги, начиная с минимальных сумм. Например, на портале Kreditex Ühisraha свой первый шаг в мир инвестирования можно начать уже с 10 евро.
Конечно, принцип заключается в том, что чем выше сумма инвестиций, тем выше возможная прибыль, то есть выгода инвестора. Портал коллективного финансирования Kreditex Ühisraha предлагает возможность зарабатывать до 15% в год.
Много никогда не бывает
После уже первого успешного получения выгоды не имеет смысл забирать полученную прибыль, лучше вложить эти деньги снова в инвестиции и поставить себе цели накопения на более длительный срок.
На портале Kreditex Ühisraha инвестор может либо сам выбирать куда инвестировать, либо использовать услугу автоматического инвестирования. Таким образом, если есть интерес, время и желание самому следить за последними предложениями для вложения своих средств, инвестор может это делать сам. Если же из-за стиля жизни ресурс времени ограничен, то можно заключить с порталом договор на желаемых условиях инвестирования и вот уже можно начинать вкладывать.
Для того, чтобы накопление было более безопасным, портал Kreditex Ühisraha имеет резервный фонд. В редких случаях, когда какая-либо инвестиция оказывается неудачной, портал платит инвестору 80% от остатка инвестиции из резервного фонда. Таким образом иногда можно выбирать немного более рискованные инвестиции - спасательный круг в виде резервного фонда всегда под рукой.
Преимущества Инвестора
- Инвестировать до 2000€ в месяц возможно не выходя из дома.
- Зарабатывать с инвестиции до 15% в год.
- Гарантия выкупа 80%.
- Получать доход ежемесячно.
- Не нужно специальное образование.
- При возникновении задержек по выплатам, решением вопросов занимается портал.
- Инвестировать можно начиная с 10€.
- Частные лица не должны сами заниматься декларированием налога с прибыли – за инвестора это сделает портал.
- Инвестор может использовать услугу автоматического инвестирования.
Свяжись с нами, если желаешь получить дополнительную информацию по инвестированию на портале Kreditex Ühisraha.
Служба поддержки Kreditex Ühisraha
- Tel. 6 580 580
- E-post: info@uhisraha.ee
- www.kreditex.ee/uhisraha/
Внимание! Это финансовая услуга. Перед заключением договора ознакомьтесь с условиями финансовой услуги, при необходимости посоветуйтесь с нашими специалистами.