Gemius закроет свое эстонское представительство
21 мая 2018 г., 12:28
Начиная с июня занимающаяся в Центральной и Восточной Европе интернет-исследованиями компания Gemius закроет свое эстонское представительство, сообщила руководитель Gemius Eesti Юлле Марие Калда, пишет Majandus24.
В то же время деятельность Gemius в Эстонии продолжится, так как клиентские договоры перейдут латвийскому отделению фирмы, при посредничестве представителей которого и будет осуществляться дальнейшая работа.
Данные интернет-исследований Gemius в своей ежедневной работе используют практически все крупные эстонские информационные агентства и новостные издания.