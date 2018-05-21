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Gemius закроет свое эстонское представительство

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ФОТО: Merilin Mandel

Начиная с июня занимающаяся в Центральной и Восточной Европе интернет-исследованиями компания Gemius закроет свое эстонское представительство, сообщила руководитель Gemius Eesti Юлле Марие Калда, пишет Majandus24.

В то же время деятельность Gemius в Эстонии продолжится, так как клиентские договоры перейдут латвийскому отделению фирмы, при посредничестве представителей которого и будет осуществляться дальнейшая работа.

Данные интернет-исследований Gemius в своей ежедневной работе используют практически все крупные эстонские информационные агентства и новостные издания.

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