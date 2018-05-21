Елками заряжай, пли! По эстонским лесам шагает чудо-машина

- RMK сажает лес с помощью посадочной машины и вертолета
- Машина работает с учетом мнения финских профсоюзов
- По мнению лесоводов, эстонские леса не вырубаются варварски
Вот уже две недели просторы эстонских лесов рассекает чудная посадочная машина, которая за несколько минут успевает сделать то, на что у людей уходит несколько дней работы, да еще и умудряется делать это по правилам финского профсоюза, пишет Postimees.
“Мы ничего не выдумали, наша новинка для финнов не в диковинку. Я видел такие машины в Финляндии около 20 лет назад и подумал, что у нас тоже могли бы быть такие”, - говорит руководитель северо-восточных лесопосадок RMK Ильмар Пааль. Чудо-машина, которой долгое время любовались издали, теперь добралась и до эстонских лесов и уже работает здесь пару недель.
Сначала машина переворачивает холмик вверх ногами, делая небольшую кочку, в которую затем сажает двухлетний саженец ели.
“Здесь есть куда развиваться, так как посадочная кассета могла бы быть больше», - сказал Пааль, представляя машину в лесу Туду Ляэне-Вируского уезда. По словам опытного лесовода, он предлагал производителю не заполнять кассету так часто, но проиграл в споре.
Обычно на таких вырубках воды по колено, и представьте себе, какое чувство, когда бродишь с мешком растений по кочкам.
“В Финляндии же все в профсоюзе, они сказали, что больше быть не должно, поскольку водитель должен отдыхать 10 минут в час. Когда он вылезает и вставляет саженцы в кассету, это и есть его пауза”, - сказал Пааль.
Машина, внешне напоминающая персонажа аниме “Боты-спасатели” и карабкающаяся через высокие пни не переворачиваясь, по словам лесоводов, - лучшее решение для обновления очень влажных лесов.
“Обычно на таких вырубках воды по колено, и представьте себе, какое чувство, когда бродишь с мешком растений по кочкам», - описал Пааль обычный ход работы.
Меньше ухода за посадками
Опыт финнов показывает, что примерно 10% лесопосадок целесообразно производить с помощью посадочной машины.
“Что бы ни изобретал человек, все связано с ленью”, - смеется Пааль, нахваливая новый агрегат, который помогает сэкономить усилия и после посадки. Высаженные на вырубке ели в первые годы необходимо пропалывать, поскольку в тени они не вырастут. “Но на гектар приходится 2000 елей и найти их довольно проблематично”, - признается опытный лесовод.
Поскольку посадочная машина переворачивает кочку вверх ногами, в первый год утаптывать вокруг саженца траву не приходится, не заглушают недавно посаженное дерево и быстро растущая малина и альпийская смородина.
Ельник превращается в смешанный лес
Благодаря переворачиванию кочек чернозем, окружающий саженцы ели, становится хорошей почвой для семян сосны и березы, поэтому ели, высаженные этой весной, будут готовы для вырубки к тому времени, когда ельник превратится в смешанный лес.
Поскольку ель растет в первые годы до 60 см, уже через пять лет, по словам лесовода RMK Сильвера Селлика, сегодняшняя вырубка будет выглядеть, как лес.
Cаженец вынесет любую ерунду, за исключением попадания воздуха к корням.
Популярное среди защитников леса выражение “поле деревьев” раздражает лесоводов. Вырубка Туду, по словам Селлика, точно не превратится в поле, поскольку на одном гектаре будут высажены 2000 саженцев.
“Я не понимаю, о чем они говорят”, - раздражается Пааль и просит не использовать это выражение. Он добавил, что, поскольку в Эстонии деревья сажали с 1795 года, “полем деревьев” можно обозвать почти весь эстонский лес.
По словам Пааля, посадочные машины существовали и в советское время, но они были сконструированы так, что после посадки кто-то должен был бежать за машиной и утаптывать посадочные ямы. “Для растения утаптывание важнее всего, поскольку саженец вынесет любую ерунду, за исключением попадания воздуха к корням”, - пояснил Пааль. А за новой посадочной машиной переделывать работу не приходится.
Комментарий
Ennu Tšernjavski
Erakogu
Это первая привезенная в Эстонию посадочная машина, дней десять назад мы опробовали ее в лесу. Цена такой машины составляет около 50 000 евро (без НСО).
Это очень специфическое устройство, с помощью которого нельзя делать больше ничего, кроме посадки деревьев.
Если обновлять все вырубки, как предусмотрено Законом о лесе, работы много. Но, к сожалению, сегодня многие вырубки вынуждены обновляться природным путем.
Согласно тендеру RMK, весной машина засадит лесом 200 гектаров. Возможно, ее можно будет использовать и во время осенних посадок, но это будет зависеть от погоды. Если будут сильные дожди, сажать в лесу будет невозможно ни вручную, ни с помощью машины.Энну Чернявски, руководитель Sylvester Kuusalu
Вертолетом на вырубку
Хотя сейчас машина проходит испытательный срок, Селлик уже убежден, что в Эстонии хватило бы работы для пяти таких агрегатов.
Конечно, час полета вертолета в несколько раз дороже, чем час езды на автомобиле, но после автомобиля приходится звать экскаватор и восстанавливать дорогу.
По словам руководителя службы лесопосадок RMK Тоомаса Вяэта, топающая по государственному лесу машина не принадлежит им, организация лишь закупает услугу. Поскольку RMK платит за посадку одного гектара, владелец машины Sylvester Kuusalu использует машину в две смены.
Если эффективность посадочной машины в государственном лесу лишь рассматривается, то использование вертолета для перевозки саженцев за четыре года уже себя зарекомендовало. “Конечно, час полета вертолета в несколько раз дороже, чем час езды на автомобиле, но после автомобиля приходится звать экскаватор и восстанавливать дорогу”, - пояснил Пааль.
Использование вертолета в финансовом плане разумнее всего для доставки в места, где иначе пришлось бы нести саженцы пешком на расстояние более 750 метров. По словам Пааля, он провел опыт на себе и, хотя его “несущая способность” была довольно неплохой, перетащив два мешка, он обессилел.
По словам Вяэта, при использовании вертолета очень важна приличная предварительная работа и продуманная логистика, чтобы вертолет отвез в правильное место верное количество саженев, а те, кто сажают, вовремя были в нужном месте и были готовы приступить к работе. “Как только вертолет поднимется в воздух, кто-то все время должен быть на подхвате, так как это дорогая услуга», - сказал Вяэт.
Доставленные по воздуху на вырубку саженцы надо быстро посадить, так как они находятся в термомешке и не переживут под солнцем более двух дней.
Использование вертолета помогает здорово сэкономить и время работы людей на вырубке, поскольку он складывает мешки с саженцами через каждые сто метров. Таким образом, когда саженцы заканчиваются, сажающий не должен шагать за новыми на опушку. “Издевательство над людьми можно было бы прекратить», - считает Пааль.
RMK посадит в этом году
- Почти 21 миллион саженцев, из них 1 миллион осенью.
- На один гектар будет высажено 2000 елей или 3500 сосен.
- За посаженными растениями необходимо ухаживать до двух раз в год, удаляя траву и поросль, препятствующие росту.
- Для посадок будет нанято 1700 человек.
- Саженцы на место доставляются с помощью внедорожников, квадроциклов и вертолета.