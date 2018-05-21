Елками заряжай, пли! По эстонским лесам шагает чудо-машина

Комментарий

Ennu Tšernjavski Erakogu

Это первая привезенная в Эстонию посадочная машина, дней десять назад мы опробовали ее в лесу. Цена такой машины составляет около 50 000 евро (без НСО).

Это очень специфическое устройство, с помощью которого нельзя делать больше ничего, кроме посадки деревьев.

Если обновлять все вырубки, как предусмотрено Законом о лесе, работы много. Но, к сожалению, сегодня многие вырубки вынуждены обновляться природным путем.

Согласно тендеру RMK, весной машина засадит лесом 200 гектаров. Возможно, ее можно будет использовать и во время осенних посадок, но это будет зависеть от погоды. Если будут сильные дожди, сажать в лесу будет невозможно ни вручную, ни с помощью машины.

Энну Чернявски, руководитель Sylvester Kuusalu