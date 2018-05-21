ИТ-бизнесмен из Индии разочарован в Эстонии: закройте свои программы!

Индийский предприниматель Йогеш Хуйа был без ума от Эстонии – он стал э-резидентом и успешно прошел все испытания для получения стартап-визы, открыл фирму в Эстонии и очень хотел принять участие в проходящей на этой неделе в Таллинне инновационной конференции Latitude59, пишет Postimees.
Однако походы в посольство Эстонии в Индии в последний месяц превратились для него в кошмарный сон: он потерял очень много денег и теперь советует нам закрыть все свои якобы успешные стартап-программы.
Йогеш Хуйа, который уже 17 лет руководит в Индии своим ИТ-предприятием Swransoft, сделал все, что требовала Эстония, чтобы именно через нашу страну вести свой международный ИТ-бизнес. Он создал в Эстонии OÜ Swaransoft и получил согласие LHV Pank для открытия счета. При помощи фирмы LeapIN, консультирующей э-резидентов, в следующий понедельник, 28 мая, он должен был явиться в контору банка в Таллинне, чтобы оформить счет.
25 апреля в Посольстве Эстонии в Нью-Дели ему дали надежду, что все хорошо, и даже отметили, что если он уговорит и других соотечественников подать заявление на получение э-резидентства Эстонии, то посольство может компенсировать ему стоимость билета на инновационную конференцию Latitute59.
Прийти за визой в посольство он должен был в прошлый четверг, 17 мая. До этого от него потребовали представить билеты на самолет и судно туда-обратно, подтверждение брони гостиницы и страховку на год. Еще раньше он представил положительное решение комитета по стартап-визе, подтверждение от банка, а также приглашение от живущего в Эстонии индийского предпринимателя и другие необходимые документы. И билеты на конференцию он в итоге купил сам, поскольку посольство покупать их отказалось.
Все рухнуло в тот день, когда предприниматель в очередной раз пришел в посольство Эстонии и вдруг выяснилось, что все поданные им документы просто исчезли. «Работник не смог найти их ни в системе, ни в конторе», - рассказал Йогеш Хуйа.
Прошло пять минут, потом 10, потом 15. Все куда-то звонили. И вот он, результат: вышел сотрудник посольства и вручил ему две бумажки: отказ в выдаче визы. Поскольку это не самое обычное дело, то в документах была обозначена и причина отказа: не указана причина поездки.
Как выяснилось, открытие фирмы в Эстонии, участие в инновационной конференции и процедура открытия банковского счета не являются для Эстонии достаточными целями для того, чтобы предприниматель из Индии смог посетить Эстонию.
«Все билеты, стоимость проживания, билеты на мероприятие, а также бесценное время – все пропало», - очень злится Йогеш Хуйа.
Ничего хорошего не ждало его и впоследствии. На электронные письма посольство не отвечало. Ссылка на странице Министерства иностранных дел, пройдя по которой можно подать жалобу, просто не работает и выдает сообщение: «page not found». В программе Startup Estonia ему сказали, что времени до мероприятия осталось очень мало, чтобы можно было успеть еще что-то исправить.
Есть у этой истории и финансовые последствия: предприниматель потерял больше 5000 евро на приобретении всевозможных билетов и прочее. Естественно, он очень зол.
«Если в посольстве так относятся к стартап-программе, то лучше закройте ее, поскольку за нее таким людям, как я приходится платить с таким трудом заработанные деньги», - посоветовал Йогеш Хуйа.
Еще 28 мая он был в полном восторге от Эстонии и рассказывал в социальных сетях чудесные истории о нашем э-резиденстве: «Если бы бог дал Адаму и Еве э-резидентство, мир не был бы разделен границами и не имел бы проблем с их пересечением». Однако именно э-резидентство нанесло ему такой болезненный удар.
Startup Estonia: удивительно, что ему не дали визу
Руководитель программы Startup-Estonia, занимающейся координацией стартап-виз Матрика Труу, комментируя эту историю, сказала, что отказ в визе предпринимателю визы стала для нее полным сюрпризом.
«Речь идет о случае, заслуживающем большого сожаления. Комитет стартапа единогласно положительно оценил ходатайство о визе для стартапа данного лица, и для нас стало сюрпризом, что ему отказали в выдаче визы», - сказала Труу.
Она заверила, что команда программы общается с посольствами по всему миру, чтобы повысить их знания о программе стартап-визы, и со своей стороны делает все, чтобы подобное не происходило.
Министерство иностранных дел: документы не пропадали
В связи со случившимся Министерство иностранных дел сообщило, что в действительности ходатайство в посольстве не пропадало.
«Ходатайство было зарегистрировано в системе 25.04. Решение было принято 10.05. Ходатайства остаются в посольстве. Человеку выдается паспорт и извещение об отказе», - объяснила пресс-секретарь министерства Сандра Камилова.
Также она не согласна с утверждением, что посольство компенсирует билеты на Latitude59, если кто-то приведет э-резидентов из Индии: «Человек встречался с представителем Фонда развития предпринимательства – EAS, который работает в помещениях нашего посольства».