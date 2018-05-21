ИТ-бизнесмен из Индии разочарован в Эстонии: закройте свои программы!

Однако походы в посольство Эстонии в Индии в последний месяц превратились для него в кошмарный сон: он потерял очень много денег и теперь советует нам закрыть все свои якобы успешные стартап-программы.

Йогеш Хуйа, который уже 17 лет руководит в Индии своим ИТ-предприятием Swransoft, сделал все, что требовала Эстония, чтобы именно через нашу страну вести свой международный ИТ-бизнес. Он создал в Эстонии OÜ Swaransoft и получил согласие LHV Pank для открытия счета. При помощи фирмы LeapIN, консультирующей э-резидентов, в следующий понедельник, 28 мая, он должен был явиться в контору банка в Таллинне, чтобы оформить счет.

25 апреля в Посольстве Эстонии в Нью-Дели ему дали надежду, что все хорошо, и даже отметили, что если он уговорит и других соотечественников подать заявление на получение э-резидентства Эстонии, то посольство может компенсировать ему стоимость билета на инновационную конференцию Latitute59.

Прийти за визой в посольство он должен был в прошлый четверг, 17 мая. До этого от него потребовали представить билеты на самолет и судно туда-обратно, подтверждение брони гостиницы и страховку на год. Еще раньше он представил положительное решение комитета по стартап-визе, подтверждение от банка, а также приглашение от живущего в Эстонии индийского предпринимателя и другие необходимые документы. И билеты на конференцию он в итоге купил сам, поскольку посольство покупать их отказалось.

Все рухнуло в тот день, когда предприниматель в очередной раз пришел в посольство Эстонии и вдруг выяснилось, что все поданные им документы просто исчезли. «Работник не смог найти их ни в системе, ни в конторе», - рассказал Йогеш Хуйа.

Прошло пять минут, потом 10, потом 15. Все куда-то звонили. И вот он, результат: вышел сотрудник посольства и вручил ему две бумажки: отказ в выдаче визы. Поскольку это не самое обычное дело, то в документах была обозначена и причина отказа: не указана причина поездки.

Как выяснилось, открытие фирмы в Эстонии, участие в инновационной конференции и процедура открытия банковского счета не являются для Эстонии достаточными целями для того, чтобы предприниматель из Индии смог посетить Эстонию.

«Все билеты, стоимость проживания, билеты на мероприятие, а также бесценное время – все пропало», - очень злится Йогеш Хуйа.

Ничего хорошего не ждало его и впоследствии. На электронные письма посольство не отвечало. Ссылка на странице Министерства иностранных дел, пройдя по которой можно подать жалобу, просто не работает и выдает сообщение: «page not found». В программе Startup Estonia ему сказали, что времени до мероприятия осталось очень мало, чтобы можно было успеть еще что-то исправить.