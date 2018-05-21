Проработавший лишь год на посту председателя правления Omniva был уволен

"Совет решил отозвать Йоона Салувеэри с должности в связи с разными взглядами на будущую стратегию предприятия, - сказал председатель совета Omniva Бо Хенриксон. - Единое представление и сотрудничество, однако, является на данный момент самым важным, ведь с быстрым развитием сектора перед Omniva стоит несколько важных целей - введение различных изменений и осуществление больших проектов".

Договор Йоона Салувеэри в должности председателя правления Omniva закончится 31 мая 2018 года. "Благодарим Йоона за его вклад в развитие предприятия как в должности председателя правления, так и в более ранней помощи развития дочерних предприятий Omniva в Латвии и Литве", - сказал Хенриксон.