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Проработавший лишь год на посту председателя правления Omniva был уволен

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ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

В понедельник на собрании совет Omniva принял решение отозвать с должности председателя правления Йоона Салувеэри.

"Совет решил отозвать Йоона Салувеэри с должности в связи с разными взглядами на будущую стратегию предприятия, - сказал председатель совета Omniva Бо Хенриксон. - Единое представление и сотрудничество, однако, является на данный момент самым важным, ведь с быстрым развитием сектора перед Omniva стоит несколько важных целей - введение различных изменений и осуществление больших проектов". 

Договор Йоона Салувеэри в должности председателя правления Omniva закончится 31 мая 2018 года. "Благодарим Йоона за его вклад в развитие предприятия как в должности председателя правления, так и в более ранней помощи развития дочерних предприятий Omniva в Латвии и Литве", - сказал Хенриксон.

В соответствии с традициями предприятий, на должность председателя правления осенью будет объявлен конкурс. До тех пор обязанности председателя правления будет исполнять член правления Анси Арумеэль, который заручился полной поддержкой совета.  

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