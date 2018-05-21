Российскому футболу напомнили о допинговых делах

В ее авторах указаны Флориан Ришевич, Томас Флемер и Хайо Зеппельт. Последний стал автором серии фильмов о допинге в российском спорте

В статье Зеппельт и коллеги напоминают о допинговом скандале в российском футболе. В докладе Ричарда Макларена о допинге в российском спорте утерждалось, что пробы 34 российских футболистов, включая участников чемпионата мира-2014, находятся под подозрением. В июне 2017 года Макларен сказал, что 155 подозрительных проб футболистов не проанализированы, а по утверждению Sportschau они не проанализированы до сих пор.