Департамент шоссейных дорог заработал на продаже спецномеров полмиллиона евро

В Эстонии можно выбрать из двух типов специальных автомобильных номеров. В первом случае номер может содержать какое-нибудь слово или комбинацию букв и цифру. Например, BMW7, VASJA1 и т.д. Обойдется такое удовольствие в 1350 евро. В прошлом году подобные номера заказали 48 человек, пишет Geenius .

Если же вы не готовы отдать за кусок железки такую сумму, есть вариант подешевле. Всего за 470 евро вы сможете выбрать нужную вам стандартную комбинацию из цифр и букв (например, 333 AAA). Для прицепа такой номер будет стоить 235 евро. В прошлом году 915 человек заказали подобные номера для своих автомобилей. Еще 82 спецномера стоимостью 235 евро были заказаны для прицепов, вездеходов и мотоциклов.