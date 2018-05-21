Департамент шоссейных дорог заработал на продаже спецномеров полмиллиона евро

Любой желающий может за определенную плату заказать для своего автомобиля специальные регистрационные номера. Так, в 2017 году Департамент шоссейных дорог получил доход свыше 500 000 евро от продажи таких номерных знаков.
В Эстонии можно выбрать из двух типов специальных автомобильных номеров. В первом случае номер может содержать какое-нибудь слово или комбинацию букв и цифру. Например, BMW7, VASJA1 и т.д. Обойдется такое удовольствие в 1350 евро. В прошлом году подобные номера заказали 48 человек, пишет Geenius.
Если же вы не готовы отдать за кусок железки такую сумму, есть вариант подешевле. Всего за 470 евро вы сможете выбрать нужную вам стандартную комбинацию из цифр и букв (например, 333 AAA). Для прицепа такой номер будет стоить 235 евро. В прошлом году 915 человек заказали подобные номера для своих автомобилей. Еще 82 спецномера стоимостью 235 евро были заказаны для прицепов, вездеходов и мотоциклов.
Если вы желаете заказать спецномер, проверить его доступность можно на сайте Департамента шоссейных дорог.