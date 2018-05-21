Вопрос читателя: обязан ли я всегда использовать страховочные ремни, если точно знаю, что не упаду

Я работаю на стройке. Руководитель объекта выдал мне страховочные ремни и показал, как ими пользоваться. Он сказал, что если я работаю на высоте больше двух метров, обязан пользоваться страховкой. Но я не хочу ею пользоваться, потому что в этих ремнях неудобно и они ограничивают движение. Могу ли я не пользоваться страховкой, если уверен, что я не упаду? Я работаю на стройке, в том числе, на высотах, уже пять лет, со мной ничего не случилось, я имею быть осторожным.
Отвечает консультант по рабочей среде Трудовой инспекции Пирет Кальюла:
Возможно, в страховочных ремнях и неудобно работать, но определенно то, что падение с высоты еще более неудобно. Если работодатель определил, что во время работы есть опасность падения (высота падение более двух метров), он должен принять меры для исключения вероятности падения с высоты. Например, установить ограждения, или выдать работникам средства защиты от падения и научить ими пользоваться. Если работодатель выдал работнику средства личной защиты (в том числе, средства защиты от падения с высоты), работник обязан их использовать. У работника нет права отказаться от использования средств личной защиты. Кроме того, работодатель обязан проверять, чтобы работник использовал средства личной защиты, но рядом с каждым работником проверяющего не поставишь.
Работник обязан выполнять работу, исходя из распоряжений, данных работодателем, безопасным для себя и окружающих способом. Работник должен понять, что использование средств личной защиты нужно для того, чтобы сохранить его жизнь и здоровье. Если работник решает не пользоваться средствами личной защиты, которые были ему выданы и которыми его научили пользоваться, то он сам ставит под угрозу свои жизнь и здоровье.