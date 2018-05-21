Вопрос читателя: обязан ли я всегда использовать страховочные ремни, если точно знаю, что не упаду

Я работаю на стройке. Руководитель объекта выдал мне страховочные ремни и показал, как ими пользоваться. Он сказал, что если я работаю на высоте больше двух метров, обязан пользоваться страховкой. Но я не хочу ею пользоваться, потому что в этих ремнях неудобно и они ограничивают движение. Могу ли я не пользоваться страховкой, если уверен, что я не упаду? Я работаю на стройке, в том числе, на высотах, уже пять лет, со мной ничего не случилось, я имею быть осторожным.