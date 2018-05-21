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  • Сувенирный скандал: в России к ЧМ-18 выпустили матрешку с двусмысленным рисунком

Сувенирный скандал: в России к ЧМ-18 выпустили матрешку с двусмысленным рисунком

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ФОТО: ALEXANDER NEMENOV/AFP

От суровых кар изделие и производителя спасло лишь отсутствие официального логотипа ЧМ в России.

Оргкомитет ”Россия-2018” не будет запрещать продажу матрешки, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях, сообщает Телеграм-канал "Мутко против". По информации источника, продажа сувенира не будет запрещена из-за отсутствия символики чемпионата мира-2018.  

Ранее стало известно, что данные матрешки можно купить в аэропорту Казани. Пользователи социальных сетей сочли данный сувенир чересчур вульгарным.

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