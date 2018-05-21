Руководители пансионата, где умер постоялец, отделались условным сроком

Руководители пансионата Pandivere Pansion Сирье Педиуз и Маргус Пельдез приговорены к условному лишению свободы за халатное отношение, в результате которого постоялец пансионата умерла от заражения крови.
Вируский уездный суд приговорил 65-летнюю Сирье Педиуз к двум годам лишения свободы условно, а 43-летнего Маргуса Пельдеза - к одному году и восьми месяцам лишения свободы условно, сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на ERR Uudised.
Pandivere Pansion как юридическое лицо было оштрафовано на 30 000 евро.
Педиуз обвинялась в том, что в качестве директора пансионата Pandivere Pansion в Вао она не выполнила свои обязанности по трудовому договору и закону, поставив своим бездействием пожилую женщину в опасное для жизни положение, а Пельдез обвинялся в том, что в качестве члена правления пансионата он не организовал его управление и письменную фиксацию оказываемых услуг, а также не имел представления о качестве предлагаемых в пансионате услуг по уходу и своим бездействием поставил пострадавшую в опасное для жизни положение.
Решение Вируского уездного суда может быть обжаловано в Тартуском окружном суде.