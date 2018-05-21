Руководители пансионата, где умер постоялец, отделались условным сроком

Педиуз обвинялась в том, что в качестве директора пансионата Pandivere Pansion в Вао она не выполнила свои обязанности по трудовому договору и закону, поставив своим бездействием пожилую женщину в опасное для жизни положение, а Пельдез обвинялся в том, что в качестве члена правления пансионата он не организовал его управление и письменную фиксацию оказываемых услуг, а также не имел представления о качестве предлагаемых в пансионате услуг по уходу и своим бездействием поставил пострадавшую в опасное для жизни положение.