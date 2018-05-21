Дьявольский состав: бельгийцы едут на Чемпионат мира за медалями

Тренерский штаб сборной Бельгии определился с расширенной заявкой на чемпионат мира. B составе из 28 игроков нет полузащитника "Ромы" Раджи Наингголана.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объяснил, почему не включил полузащитника "Ромы" в расширенный состав команды на ЧМ-2018. По его словам, речь идет о тактическом решении.
"Раджи нет в заявке из тактических соображений, – цитирует AFP Мартинеса. – В последние два сезона мы играем в очень агрессивный футбол. У Раджи важная роль в клубе, а в сборной он не может играть незначительную роль. Я встречался с ним в Риме, мы обсуждали это. Решение непростое. Игрок очень популярен, но это тактическое решение. Мы не можем дать ему ту роль, которой он заслуживает в команде."
Расширенная заявка сборной Бельгии на ЧМ-2018:
Вратари: Тибо Куртуа ("Челси", Англия), Мац Селс ("Андерлехт"), Симон Миньоле ("Ливерпуль", Англия), Кун Кастелс ("Вольфсбург", Германия);
Защитники: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм", Англия), Дедрик Боята ("Селтик", Шотландия), Лоран Симан ("Лос-Анджелес", США), Кристиан Кабаселе ("Уотфорд", Англия), Венсан Компани ("Манчестер Сити", Англия), Тома Менье ("ПСЖ", Франция), Томас Фермален ("Барселона", Испания), Ян Фертонген ("Тоттенхэм", Англия);
Полузащитники: Янник Феррейра-Карраско ("Далянь Ифан", Китай), Насер Шадли ("Вест Бромвич", Англия), Кевин де Брейне ("Манчестер Сити", Англия), Муса Дембеле ("Тоттенхэм", Англия), Леандер Дендонкер ("Андерлехт"), Маруан Феллаини ("Манчестер Юнайтед", Англия), Эден Азар ("Челси", Англия), Торган Азар ("Боруссия" М, Германия), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад", Испания), Жордан Лукаку ("Лацио", Италия), Дрис Мертенс ("Наполи", Италия), Юри Тилеманс ("Монако", Франция), Аксель Витсель ("Тяньцзинь Цюаньцзянь", Китай);
Нападающие: Миши Батшуайи ("Боруссия" Д, Германия), Кристиан Бентеке ("Кристал Пэлас", Англия), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед", Англия).
🗒️Our #WorldCup squad list !— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 21, 2018
Final 23 ➡️ 04/06#REDTOGETHER 🇧🇪 pic.twitter.com/nxOLAv28MS