Программа мероприятий на русском языке
25 мая, пятница
16:00 Писатель Петр Алешковский (Москва), беседа о романе « Рыба. История одной миграции». Модератор Илона Мартсон | Зал Союза писателей Эстонии (Harju 1)
20:00 Писатель Владимир Сорокин (Москва), обзорная беседа о творчестве автора. Модератор П.И.Филимонов | Зал Союза писателей Эстонии (Harju 1)
17:00 Спектакль «Воробей и Чудовище» студии «Поэтическое содружество» Елены Скульской. Театральная композиция Елены Скульской на русском, эстонском, французском и немецком языках по мотивам «Тараканища» Корнея Чуковского и «Дракона» Евгения Шварца. Режиссер Мария Шорстова | Малый зал Русского театра Эстонии
26 мая, суббота
12:00 Публичная акция «Kirjanduslik Tallinn / Литературный Таллинн», площадь Свободы. Взять с собой небольшую цитату о Таллинне
12:00 Литературная прогулка, гид Йосеф Кац. Начало маршрута площадь Свободы (около ул Харью). Сначала участие в акции, затем экскурсия. Взять с собой небольшую цитату о Таллинне. Регистрация на прогулку: retk@headread.ee
14:00 Литературная прогулка, гид Йосеф Кац. Начало маршрута от Союза писателей Эстонии (Harju 1). Регистрация на прогулку: retk@headread.ee
27 мая, воскресенье
12:00 Поэтическая служба в церкви Нигулисте. Среди прочих выступающих стихи прочтет Борис Балясный | Церковь-музей Нигулисте (Niguliste 3)
Вход на все мероприятия свободный.