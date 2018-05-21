За время существования фестиваля было проведено свыше тысячи мероприятий, в которых приняли участие сотни писателей из Эстонии и зарубежных стран.

В этом году на HeadRead традиционно будет звучать и русская речь. В программе – выступления Владимира Сорокина и Петра Алешковского, литературные прогулки Йосефа Каца, спектакль студии «Поэтическое содружество» Елены Скульской, чтение стихов Бориса Балясного.