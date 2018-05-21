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Литературному фестивалю HeadRead исполняется 10 лет! Смотрите программу!

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Владимир Сорокин

ФОТО: Scanpix

23-27 мая в Таллинне пройдет 10-й литературный фестиваль HeadRead, крупнейший в Эстониии международный писательский форум.

 

За время существования фестиваля было проведено свыше тысячи мероприятий, в которых приняли участие сотни писателей из Эстонии и зарубежных стран.

 

В этом году на HeadRead традиционно будет звучать и русская речь. В программе – выступления Владимира Сорокина и Петра Алешковского, литературные прогулки Йосефа Каца, спектакль студии «Поэтическое содружество» Елены Скульской, чтение стихов Бориса Балясного. 
10-летие фестиваля организаторы предлагают отметить публичной акцией «Kirjanduslik Tallinn / Литературный Таллинн» 26 мая, в 12.00, на площади Свободы. Инициаторы этого мероприятия, писатель Ян Каус и автор проектов народной дипломатии Меэлис Кубитс, приглашают горожан и гостей столицы принять участие в массовых чтениях, во время которых будут зачитаны вслух цитаты о Таллинне, взятые из художественной литературы на разных языках. Отрывок можно приготовить самостоятельно или выбрать на сайте акции https://www.kirjandusliktallinn.ee/

Программа мероприятий на русском языке

25 мая, пятница

16:00 Писатель Петр Алешковский (Москва), беседа о романе « Рыба. История одной миграции». Модератор Илона Мартсон | Зал Союза писателей Эстонии (Harju 1)

20:00 Писатель Владимир Сорокин (Москва), обзорная беседа о творчестве автора. Модератор П.И.Филимонов | Зал Союза писателей Эстонии (Harju 1)

17:00 Спектакль «Воробей и Чудовище» студии «Поэтическое содружество» Елены Скульской. Театральная композиция Елены Скульской на русском, эстонском, французском и немецком языках по мотивам «Тараканища» Корнея Чуковского и «Дракона» Евгения Шварца. Режиссер Мария Шорстова | Малый зал Русского театра Эстонии

26 мая, суббота

12:00 Публичная акция «Kirjanduslik Tallinn / Литературный Таллинн», площадь Свободы. Взять с собой небольшую цитату о Таллинне

12:00 Литературная прогулка, гид Йосеф Кац. Начало маршрута площадь Свободы (около ул Харью). Сначала участие в акции, затем экскурсия. Взять с собой небольшую цитату о Таллинне. Регистрация на прогулку: retk@headread.ee

14:00 Литературная прогулка, гид Йосеф Кац. Начало маршрута от Союза писателей Эстонии (Harju 1). Регистрация на прогулку: retk@headread.ee

27 мая, воскресенье

12:00 Поэтическая служба в церкви Нигулисте. Среди прочих выступающих стихи прочтет Борис Балясный | Церковь-музей Нигулисте (Niguliste 3)

Вход на все мероприятия свободный. 

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