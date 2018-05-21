Пропавшего в Пярну Владимира будут искать водолазы

«Вчера проверили Валликяэру и берега реки Пярну. Также саму реку на лодке проверил патруль спасения на море, - сказал участковый Пярнуского отдела полиции Эрик Ранд. – Сегодня поиски в Вялликяэру начнутся заново, с привлечением гидролокатора и водолаза».

По словам Ранда, полиция установила места расположения камер видеонаблюдения в этом районе и сейчас выясняется, можно ли и насколько качественную картинку с них снять: «Известно, что направлением движения Владимира был район Юлейыэ».

Решение об активных ландшафтных поисках примут сегодня вечером.

Последний раз близкие говорили с Владимиром по телефону 17 мая около 20.30. В тот же вечер, около 22 часов, знакомые видели его в Валликяэру. В того момента связаться с пропавшим не удалось никому.

Дочь Владимира сказала изданию, что на следующий после исчезновения день отец должен был ехать в детский сад за ребенком, но не появился там: «Раньше он никогда не пропадал таким образом».

По сообщению пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, полицейские пообщались с родственниками и знакомыми пропавшего, проверили пярнускую больницу и места, где он мог находиться. Место нахождения Владимира установить не удалось.

Недалеко от Валликяэру была найдена сумка Владимира с личными вещами, среди которых были документы и выключенный мобильный телефон.

Рост Владимира 190 сантиметров, он спортивного телосложения. У него карие глаза и темные короткие волосы. В последний раз его видели одетым в оранжевую футболку, черные короткие брюки и красные мокасины.