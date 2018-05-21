В США нашли допинг, России возвращают золото

Вилленбринг сдал положительную пробу во время чемпионата мира в Индианаполисе в августе 2017 года и получил четыре месяца дисквалификации, которая началась 19 октября. По решению специальной панели FINA, результаты всех эстафет, в которых принимал участие спортсмен, были аннулированы.