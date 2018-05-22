Хотя это очко было добыто в матче с "Нымме" Калью, но, думается, тартусцы охотнее бы променяли его на победы над "Курессааре" и "Трансом". Теперь "Таммека отстает на пять очков от четвертой строки, а "Тулевик" борется с 7-9 места.