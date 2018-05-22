Премиум-лига, XVI тур: «Таммека» - «Тулевик» Сможет ли «Таммека» прервать серию неудач?
22 мая 2018 г., 19:30
"Таммека" не лучшим образом провела последние поединки, набрав в трех последних встречах лишь одно очко.
Хотя это очко было добыто в матче с "Нымме" Калью, но, думается, тартусцы охотнее бы променяли его на победы над "Курессааре" и "Трансом". Теперь "Таммека отстает на пять очков от четвертой строки, а "Тулевик" борется с 7-9 места.
Сможет ли "Таммека" выиграть, или "Тулевик" приблизится к "Пайде" - смотрите прямую трансляцию в 20:25.