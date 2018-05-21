Отличная новость: еще два столичных магазина Prisma станут круглосуточными

«Prisma действительно планирует сделать круглосуточными еще два столичных магазна – Mustika Prisma и Lasnamäe Prisma. Летом многие люди довольно поздно возвращаются домой из-за пределов городов, поэтому мы хотим предложить им возможность совершать покупки в удобное для них время. Мы планируем сделать магазины круглосуточными при первой возможности - как только будет набрано необходимое количество сотрудников. В настоящее время объявления о работе опубликованы как в интернете, так и в общественном транспорте», - сказала Ланкотс.