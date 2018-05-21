Отличная новость: еще два столичных магазина Prisma станут круглосуточными

Совсем недавно торговая сеть Prisma преподнесла своим клиента приятный сюрприз, когда сделала магазин Sikupilli Prisma круглосуточным. Похоже, эксперимент получился столь удачным, что предприятие решило на этом не останавливаться.
Как сообщила порталу Rus.Postimees руководитель коммуникационного отдела Prisma Peremarket AS Пирет Ланкотс, покупатели хорошо приняли нововведение, а интерес к круглосуточному магазину стабильно высокий.
«Prisma действительно планирует сделать круглосуточными еще два столичных магазна – Mustika Prisma и Lasnamäe Prisma. Летом многие люди довольно поздно возвращаются домой из-за пределов городов, поэтому мы хотим предложить им возможность совершать покупки в удобное для них время. Мы планируем сделать магазины круглосуточными при первой возможности - как только будет набрано необходимое количество сотрудников. В настоящее время объявления о работе опубликованы как в интернете, так и в общественном транспорте», - сказала Ланкотс.