В Вырумаа задержаны нарушители границы

В субботу около 18.20 пограничники обнаружили на дороге Кяэпа-Обиница-Вымморски-Печоры двух подозрительно возбужденных мужчин, были основания считать, что они оказались в Эстонии незаконным путем, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Пограничники задержали мужчин и выяснили, что один из них 30-летний гражданин Казахстана, а другой - 21-летний гражданин России. Оба давали сбивчивые ответы и утверждали, что человек, личность которого не установлена, за деньги доставил их в приграничную зону, где оба пересекли временную контрольную линию. Пограничники провели медосмотр задержанных и направили их для выяснения обстоятельств на заставу.

Начальник бюро интегрированного управления границей Департамента полиции и погранохраны Хелен Нейдер-Веэрме сказала, что нарушители границы были задержаны во время пограничного патрулирования примерно в десяти километрах от контрольной линии, по ее словам, всех незаконно пересекших контрольную линию оперативно задержать в приграничной зоне не удается. «Протяженность эстонско-российской разделительной контрольной линии составляет 338,6 км. Чтобы надежнее предотвращать и пресекать незаконное пересечение границы и обеспечить пограничникам возможность в полную меру действовать на всем протяжении границы, следует выстроить всю восточную границу», - подчеркнула Нейдер-Веэрме.

"Если пограничники смогут получить лучший доступ во все пограничные зоны, обустроенные патрульные тропы, высокотехнологичное оборудование слежения, дающее в числе прочего возможность предупреждения приближающихся к границе людей, и установить ограждения в погранзонах с риском нарушения, снизится и вероятность незаконного пересечения границы», - подчеркнула Нейдер-Веэрме.