пн, 21.05.2018
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  • Неизвестный в маске и с ножом попытался ограбить заправку

Неизвестный в маске и с ножом попытался ограбить заправку

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Грабитель. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Arvo Meeks

В субботу около 22.30 на находящуюся в Пыльва на улице Яама заправку вошел неизвестный в маске.

Угрожая ножом 21-летнему продавцу, злоумышленник потребовал деньги из кассы, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

К счастью, вовремя подоспел охранник G4S. Увидев его, преступник сбежал, ограбление провалилось.

По данным полиции, личность пытавшегося совершить ограбление до сих пор не установлена. Подробности произошедшего выясняются.

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