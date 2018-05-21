Неизвестный в маске и с ножом попытался ограбить заправку
21 мая 2018 г., 14:39
В субботу около 22.30 на находящуюся в Пыльва на улице Яама заправку вошел неизвестный в маске.
Угрожая ножом 21-летнему продавцу, злоумышленник потребовал деньги из кассы, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
К счастью, вовремя подоспел охранник G4S. Увидев его, преступник сбежал, ограбление провалилось.
По данным полиции, личность пытавшегося совершить ограбление до сих пор не установлена. Подробности произошедшего выясняются.