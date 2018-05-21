Фото читателя: что делать со свинством в Таллинне?

В Таллинне, недалеко от дома, расположенного по адресу бульвар Сыпрузе, 175, находится парк, в котором обычно гуляют семьи с детьми. Однако в летний период, по словам читателя, парк превращается в настоящую свалку. На земле разбросаны окурки, бутылки из-под пива и водки, а также пакеты от чипсов и пиццы.

«Люди не хотят следить за порядком. Особенно возмущают приезжие украинцы, которые сервируют на скамейке стол с полным комплектом закусок и алкоголем, но при этом совсем за собой не убирают», - возмущается Александр.

«В парке страшно гулять с детьми или собакой. Везде валяются осколки от разбитых бутылок и окурки от сигарет, - рассказывает мужчина. - На снимках в этот раз все более-менее, но обычно все намного хуже".

"Живущие недалеко от парка люди очень недовольны сложившейся ситуацией, но никто не знает, что делать и к кому обращаться, - негодует Александр. - Вопрос в том, как с этим бороться?»

Как известно, порядок в городе регулируется Предписанием по благоустройству Таллинна, согласно которому, бросать мусор, включая окурки от сигарет, в общественных местах запрещено. На вопрос, какое наказание предусмотрено в случае нарушения предписания, пресс-секретарь Департамента окружающей среды Лейли Тууль ответила: «За тем, чтобы условия предписания не нарушались, следит МуПо и наказание нарушителям назначает это учреждение».

«Действительно, бросать мусор в общественных местах запрещено, но для наказания правонарушителя отсутствует основание, так как нарушения актов местных самоуправлений квалифицируются согласно Закону о самоуправлениях. Из статьи 66-2 Закона о самоуправлениях следует, что наказать правонарушителя можно лишь в том случае, если запрещенные действия представляют опасность жизни человека, его здоровью или окружающей среде», - прокомментировал главный инспектор МуПо Анатолий Сергеев.

При этом он напомнил, что существует Закон об охране общественного правопорядка, параграф 55 которого гласит:

(1) В общественных местах запрещено вести себя таким образом, чтобы это представляло опасность для другого человека, в первую очередь:

7) Загрязнять, портить или громить расположенные в общественных местах вещи, в том числе сбрасывать отходы в не предусмотренные для мусора места, загрязнять водоемы.