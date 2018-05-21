Крупнейшая эстонская турфирма купила популярное бюро путешествий

Об этом говорится в сообщении предприятия Департаменту конкуренции, переданном BNS.

Estravel выкупает Mainor Meelis OÜ у его нынешнего единственного собственника - фирмы Jüri Rebane Kinnisvara OÜ. Поскольку общая рыночная доля объединяющихся предприятий ни на одном из торговых рынков не превышает 15 процентов, данное слияние предприятий не скажется на рынках.

По оценке Estravel, слияние позволит фирме предлагать клиентам те же услуги организации путешествий по более выгодным ценам, или же по нынешним ценам предлагать услуги более высокого качества. Если использовать совместные расширенные договоры о поставках на услуги путешествий с авиакомпаниями, сетями гостиниц, продавцами пакетов путешествий, то увеличившиеся объемы закупок позволят предлагать клиентам более выгодные условия и более низкие закупочные цены.