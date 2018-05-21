Крупнейшая эстонская турфирма купила популярное бюро путешествий

Крупнейшая в Эстонии туристическая фирма Estravel AS заключила договор о приобретении полной доли участия в бюро путешествий Mainor Meelis OÜ.
Об этом говорится в сообщении предприятия Департаменту конкуренции, переданном BNS.
Estravel выкупает Mainor Meelis OÜ у его нынешнего единственного собственника - фирмы Jüri Rebane Kinnisvara OÜ. Поскольку общая рыночная доля объединяющихся предприятий ни на одном из торговых рынков не превышает 15 процентов, данное слияние предприятий не скажется на рынках.
По оценке Estravel, слияние позволит фирме предлагать клиентам те же услуги организации путешествий по более выгодным ценам, или же по нынешним ценам предлагать услуги более высокого качества. Если использовать совместные расширенные договоры о поставках на услуги путешествий с авиакомпаниями, сетями гостиниц, продавцами пакетов путешествий, то увеличившиеся объемы закупок позволят предлагать клиентам более выгодные условия и более низкие закупочные цены.
Консолидированный оборот Estravel AS в прошлом году составил 88,1 млн евро и оборот Mainor Meelis OÜ — почти 2,6 млн евро. Количество работников в прошлом году в Estravel было 136 и в Mainor Meelis — 9. Объединение предприятий не внесет изменений в коммерческую деятельность Estravel AS и не приведет к сокращению работников.