На всех звезд места не хватило: Испания объявила состав на ЧМ-2018

В итоговую заявку сборной Испании не попали Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (все – «Челси») и Эктор Бельерин («Арсенал»), также не вклучен в заявку ветеран сборной Испании Икер Касильяс из португальского "Порту", сообщает sports.ru.