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  • На всех звезд места не хватило: Испания объявила состав на ЧМ-2018

На всех звезд места не хватило: Испания объявила состав на ЧМ-2018

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ФОТО: CARL RECINE / REUTERS

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги огласил итоговую заявку из 23 футболистов, которые поедут на ЧМ-2018.

В итоговую заявку сборной Испании не попали Альваро Мората, Сеск Фабрегас, Маркос Алонсо (все – «Челси») и Эктор Бельерин («Арсенал»), также не вклучен в заявку ветеран сборной Испании Икер Касильяс из португальского "Порту", сообщает sports.ru.

Вратари: Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Кепа Аррисабалага («Атлетик), Хосе Рейна («Наполи»).

Защитники: Жерар Пике, Жорди Альба (оба – «Барселона»), Серхио Рамос, Даниэль Карвахаль, Начо (все – «Реал»), Сесар Аспиликуэта («Челси»), Начо Монреаль («Арсенал»), Альваро Одриосола («Реал Сосьедад»).

Полузащитники: Марко Асенсио, Иско, Лукас Васкес (все – «Реал»), Серджи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Коке, Сауль Ньигес (оба – «Атлетико»), Тияго Алькантара («Бавария»), Давид Сильва («Манчестер Сити»).

Нападающие: Яго Аспас («Сельта»), Родриго («Валенсия»), Диего Коста («Атлетико»).

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