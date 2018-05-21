Картина дня: разочарованный бизнесмен из Индии, обзор разведчиков и задержанный наркодилер

Впервые для общественности: обзор разведчиков, работавших в Посольстве России, которых выслали из Эстонии

Книга Иво Юурвеэ «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» приводит полный обзор работавших под прикрытием Посольства России разведчиков, которых выслали из Эстонии. Некоторые эпизоды, опубликованные в книге, приводятся для общественности впервые. Читайте далее...

Видео: в Словакии автобус с эстонскими школьниками попал в ДТП

В Словакии попал в ДТП автобус компании Hansa liinid, в котором находились эстонские школьники. Столкновение произошло с отклонившимся на сторону встречного движения легковым автомобилем, пишет Postimees. Читайте далее...

Таави Минник: эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими

Бывший премьер-министр России Виктор Черномырдин когда-то сказал, что можно основать какую угодно партию, но в конце концов все равно получается КПСС. Немудрено, ведь на территории бывшего Советского Союза большинство политических руководителей почерпнули соответствующий опыт из своей советской молодости. Читайте далее...

Осиновский: принадлежащее государству предприятие EVR Cargo нужно закрыть

По словам предпринимателя Олега Осиновского, принадлежащее государству предприятие ERV Cargo необходимо закрыть или приватизировать, так как оно за счет налогоплательщиков конкурирует с фирмами, которые это же предприятие и содержат. Читайте далее...

ИТ-бизнесмен из Индии разочарован в Эстонии: закройте свои программы!

Индийский предприниматель Йогеш Хуйа был без ума от Эстонии – он стал э-резидентом и успешно прошел все испытания для получения стартап-визы, открыл фирму в Эстонии и очень хотел принять участие в проходящей на этой неделе в Таллинне инновационной конференции Latitude59, пишет Postimees. Читайте далее...

Инцидент на берегу озера: мужчина угрожал отдыхающим пистолетом

Вечером в субботу, 19 мая, в полицию поступило сообщение о том, что в волости Эльва на берегу озера находившийся в состоянии алкогольного опьянения 63-летний мужчина угрожал пистолетом желавшим искупаться подросткам, пишет Tartu Postimees. Читайте далее...

Страны Балтии и Польша подписали договор о распределении затрат на газопровод GIPL

Литва и Польша планируют присоединиться к строительству газопровода GIPL, подписав важное соглашение о совместном несении расходов на реализацию проекта, которое на прошлой неделе подписали газотранспортные компании стран Балтии и Польши. Читайте далее...

Отличная новость: еще два столичных магазина Prisma станут круглосуточными

Совсем недавно торговая сеть Prisma преподнесла своим клиента приятный сюрприз, когда сделала магазин Sikupilli Prisma круглосуточным. Похоже, эксперимент получился столь удачным, что предприятие решило на этом не останавливаться. Читайте далее...

Галерея: в Таллинне задержали мужчину с крупной партией наркотиков

В конце апреля работники Налогово-томоженного департамента задержали мужчину, у которого были найдены 1,5 кг амфетамина, около 500 грамм кокаина и 70 грамм экстази. Читайте далее...

Руководители пансионата, где умер постоялец, отделались условным сроком

Руководители пансионата Pandivere Pansion Сирье Педиуз и Маргус Пельдез приговорены к условному лишению свободы за халатное отношение, в результате которого постоялец пансионата умерла от заражения крови. Читайте далее...

Елками заряжай, пли! По эстонским лесам шагает чудо-машина