В Баку два человека погибли при взрыве в кафе
21 мая 2018 г., 15:22
В одном из кафе Баку, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite в Бинагадинском районе столицы Азербайджана прогремел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на агентство Oxu.az.
Агентству Vesti.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, еще двое ранены, их состояние критическое. По данным агентства АПА, погибли мужчина и женщина, еще двое пострадавших отправлены в Республиканский ожоговый центр.
Причины взрыва пока не сообщаются.