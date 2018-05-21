В Баку два человека погибли при взрыве в кафе

Агентству Vesti.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, еще двое ранены, их состояние критическое. По данным агентства АПА, погибли мужчина и женщина, еще двое пострадавших отправлены в Республиканский ожоговый центр.