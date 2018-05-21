пн, 21.05.2018
"Россию нужно остановить сейчас, или в будущем Китай ждет победа". Эдвард Лукас
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Баку два человека погибли при взрыве в кафе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Баку. Снимок иллюстративный

ФОТО: Scanpix

В одном из кафе Баку, расположенном на рынке по продаже автомобильных запчастей возле торгового центра Elite в Бинагадинском районе столицы Азербайджана прогремел взрыв, сообщает РБК со ссылкой на агентство Oxu.az.

Агентству Vesti.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана сообщили, что в результате взрыва погибли два человека, еще двое ранены, их состояние критическое. По данным агентства АПА, погибли мужчина и женщина, еще двое пострадавших отправлены в Республиканский ожоговый центр.

Причины взрыва пока не сообщаются.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ