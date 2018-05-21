Из Министерства образования бегут работники

Сплетни о работнике

12 мая Postimees написал о том, что на работу в министерство взяли человека, в число рабочих обязанностей которого входит написание сообщений на странице Теи Варрак в сети Facebook. Канцлер сказала, что на ее странице не была сделана ни одна личная запись, речь идет только об официальных позициях министерства.

Однако Вррак не сдержалась на официальной странице в Facebook генерального секретаря Эстонского олимпийского комитета Сийма Суклеса. А именно, Суклес написал на своей странице, что ходил в одно министерство и встретил там одного чиновника, с которым пытался поговорить о людях, а чиновник хотел говорить только о постановлениях.

«Мне стыдно. Нам есть, куда расти, - написала Варрак под сообщением и добавила в следующем. – Ах, да, я не сказала, что этот чиновник из министерства, в котором я являюсь канцлером. А потому мне неудобно. И со мной он умеет говорить только о постановлениях».

Когда Postimees спросил у канцлера, является ли хорошим тоном говорить открыто о своем работнике таким вот образом на странице третьего лица, канцлер ответила: «Но это же правда!»

Варрак подчеркнула, что не назвала в комментарии имя работника. По ее словам, она не могла не ответить, потому что от предыдущего комментария осталось впечатление, будто речь шла о Министерстве культуры: «То, что я там написала, относится и ко мне».

По словам Варрак, не должно быть так, что говорить пытаются лишь языком постановлений. Она заверила, что говорила о проблеме в министерстве и с причастными к этому делу людьми.

Она добавила, что это не первый раз, когда ей приходилось испытывать неудобство из-за своего работника. Ей было стыдно и в сентябре, когда работник Министерства образования выбросил в помойку целую стопку энциклопедий.

«Честно скажу: иногда мы бывает стыдно за своих работников», - сказала Варрак.