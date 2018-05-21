Из Министерства образования бегут работники

Перемещения работников, нестабильность, напряжение – такими словами характеризуют бывшие работники министерства рабочую среду в последний год, пишет Postimees.
Последний год стал первым годом работы для канцлера Министерства образования Теи Варрак. К исполнению служебных обязанностей она приступила в последнюю неделю марта прошлого года.
Варрак привела в министерство министр образования и науки, центристка Майлис Репс, которая тогда сказала, что самой сильной стороной нового канцлера является ее многолетний опыт работы на руководящих должностях в общественном секторе. Четыре года Варрак проработала в должности проректора Таллиннского технического университета, а в период 2006-2011 годов была канцлером Министерства финансов.
Решения необоснованны
За год под руководством Варрак в Министерстве образования проведен ряд реорганизаций: сокращено количество чиновников, объединены отделы, и часть из них переехали из Тарту в Таллинн. Изменения и способ, которым их проводили, вызвали вопросы у работников министерства.
Так часть работников уже через два месяца после прихода Варрак создали профсоюз. На данный момент активисты профсоюза по разным причинам ушли с работы.
Больше всего недовольства вызывает силовой стиль управления канцлера Варрак. «Министерству образованы были нужны изменения и я придерживаюсь того мнения, что у каждого руководителя есть право создать свою команду. Но это должно проходить корректно и так, чтобы это не наносило вреда организации», - сказала годами руководившая в министерстве учительский отдел, но месяц назад уволившаяся Кристи Микивер.
По ее словам, современной организации не подходят методы и принципы управления кооператива в стиле 90-х. «Теа (Варрак – ред.) очень хороший руководитель процессов, но ее нельзя близко подпускать к людям. От этого возникает конфликт культуры»,- сказала Микивер.
Postimees пообщался со многими бывшими работниками, которые пытаются жить дальше на новом месте, и поэтому не хотят называть своих имен. Однако они во многом согласились с описанием Микивер: в ходе реорганизаций канцлер забыла о самом главном – о людях.
По мнению бывших работников, реорганизации не были достаточно объяснены в доме, к работникам относятся надменно, а дела ведутся непонятно. Кроме сокращений и смены рабочих мест на основании личного решения, по их словам, есть и те, кто решили уйти из-за стиля управления канцлера.
«Я не уволила тут в доме ни одного человека, и не сделала ни одного предложения об увольнении», - прокомментировала Варрак. Эти предложения, по ее словам, поступают от канцлеров и руководителей отделов.
Однако Варрак признала, что как руководитель она требовательна: «Я не смогла бы работать канцлером ни в одном министерстве, если бы я не принимала таких решений, которые нравятся не всем».
«Вопрос, какие и в отношении каких людей принимаются решения и как их исполняют. Иногда мне приходится принимать жесткие решения и плохо говорить», - объяснила Варрак.
Кто не переехал – сократили
По словам бывших работников, проблемы с коммуникацией возникли в конце года, когда два отдела готовили к переезду из Тарту в Таллинн. По сути, работников отдела по делам Европейского союза и международного сотрудничества в Тарту поставили перед фактом: переехать в Таллинн или искать новое рабочее место. В то же время происходило слияние отделов общего образования и учительского, и перевод части должностей в Таллинн.
По словам Варрак, о переезде двух отделов в Таллинн было известно за полгода до этого. Канцлер заверила, что как она, так и вице-канцлеры беседовали с работниками и помогали им найти другие должности внутри организации.
В ходе изменений, касавшихся двух отделов, в конце января были сокращены шесть человек. В этом году из Министерства образования ушли 18 человек, восемь из которых сократили, восемь ушли по собственному желанию, а у двоих были иные причины.
Последнее сокращение оформили на прошлой неделе. Этому предшествовал длительный спор, и из-за перевода с одно места на другое работник сначала обратился в суд, но в итоге он нашел вместе с начальником отдела кадров решение, которым и стало сокращение.
В течение года сменилось и много руководителей отделов. В конце лета из министерства ушла руководившая десять лет отделом общего образования Ирене Кяосаар, через четыре месяца из отдела по делам Европейского союза сократили Кальмара Курса.
Руководители отделов будут меняться и в ближайшее время: в начале июня уходит руководитель правового отдела, в конце того же месяца – руководитель финансового отдела.
И прошлогодняя статистика показывает, что если сравнивать министерства, именно в Министерстве образования наблюдалась самая большая текучка кадров. Итого поменялась треть из 200 работников.
Руководитель отдела кадров министерства Маре Пихель объяснила это тем обстоятельством, что 64 учетчиков персонала и зарплат, а также бухгалтеров перешли в Государственный центр опорных услуг. Кроме того, у 17 работников закончились временные трудовые договоры, часть из них были связаны с конкретными проектами, остальные – с председательством Эстонии в ЕС.
«Я, по сути, занимаюсь большими делами в контексте Эстонии и всегда делаю их по принципу, что дело нужно сделать как можно лучше, - сказала Варрак. – У нас сейчас организация, в которой работают те люди, которых я считаю сильнейшими, и с которыми работаю с большим удовольствием. Я вижу, что мы – профессионалы».
Варрак признала, что в плане изменений коммуникация не была безукоризненной: «Я считаю, что сложности возникли не из-за канцлера или вице-канцлеров, а скорее из-за руководителей отделов, которые должны были передавать информацию людям». Она заверила, что сейчас это делается.
Комментарий вице-канцлера Министерства образования Ивара Сикка
ANDRES HAABU / PM/SCANPIX BALTICS
Конечно, нельзя сказать, что Министерство образования неуверенно стоит на ногах. Так могло быть во второй половине прошлого года. По объективным оценкам, как минимум в этом году, когда я пришел сюда на работу (октябрь 2017 года – ред.) неуверенности стало меньше.
Когда в начале года мы составляли план развития Министерства образования, обсуждения проходили как на уровне руководства, так и на уровне работников. Тогда основным вопросом было, куда мы движемся и что должны сделать иначе. Все могли выразить свое мнение, и процесс был конструктивным.
Это различается по отделам, ощутили ли и насколько сильно то, что сопровождало реорганизации. Если спросить меня, почувствовал ли я в своей зоне ответственности эту неуверенность, то мой ответ – нет.
Поскольку любые изменения вызывают в людях неуверенность, мы в министерстве должны уделять больше внимания внутренней коммуникации.
Сплетни о работнике
12 мая Postimees написал о том, что на работу в министерство взяли человека, в число рабочих обязанностей которого входит написание сообщений на странице Теи Варрак в сети Facebook. Канцлер сказала, что на ее странице не была сделана ни одна личная запись, речь идет только об официальных позициях министерства.
Однако Вррак не сдержалась на официальной странице в Facebook генерального секретаря Эстонского олимпийского комитета Сийма Суклеса. А именно, Суклес написал на своей странице, что ходил в одно министерство и встретил там одного чиновника, с которым пытался поговорить о людях, а чиновник хотел говорить только о постановлениях.
«Мне стыдно. Нам есть, куда расти, - написала Варрак под сообщением и добавила в следующем. – Ах, да, я не сказала, что этот чиновник из министерства, в котором я являюсь канцлером. А потому мне неудобно. И со мной он умеет говорить только о постановлениях».
Когда Postimees спросил у канцлера, является ли хорошим тоном говорить открыто о своем работнике таким вот образом на странице третьего лица, канцлер ответила: «Но это же правда!»
Варрак подчеркнула, что не назвала в комментарии имя работника. По ее словам, она не могла не ответить, потому что от предыдущего комментария осталось впечатление, будто речь шла о Министерстве культуры: «То, что я там написала, относится и ко мне».
По словам Варрак, не должно быть так, что говорить пытаются лишь языком постановлений. Она заверила, что говорила о проблеме в министерстве и с причастными к этому делу людьми.
Она добавила, что это не первый раз, когда ей приходилось испытывать неудобство из-за своего работника. Ей было стыдно и в сентябре, когда работник Министерства образования выбросил в помойку целую стопку энциклопедий.
«Честно скажу: иногда мы бывает стыдно за своих работников», - сказала Варрак.
Facebook / Kuvatõmmis
Текучка кадров в 2017 году
|Министерство
|Общая текучка
|Добровольная текучка
|Министерство культуры
|10%
|5,6%
|Министерство внутренних дел
|12,8%
|5,5%
|Министерство иностранных дел
|13,6%
|5,1%
|Министерство финансов
|15,3%
|8,5%
|Министерство обороны
|16,3%
|7,9%
|Министерство сельской жизни
|16,9%
|7,9%
|Министерство окружающей среды
|20,6%
|5,8%
|Министерство экономики и коммуникаций
|20,9%
|12,2%
|Министерство социальных дел
|24%
|14,4%
|Министерство юстиции
|27%
|11%
|Министерство образования и науки
|31,1%
|13,6%
|Все министерства
|18%
|8,3%
Текучку кадров описывает доля ушедших с работы из общего количества служащих. Добровольная текучка, прежде всего, означает уход работника по его инициативе, под общей текучкой понимается еще и сокращения и перемещения внутри министерства и зоны управления.
Источник: Министерство финансов