Новый вирус крадет данные банковских карт из Google Chrome

Vega Stealer является модифицированной версией обнаруженного еще в декабре 2016 года вируса August Stealer, сообщает Express.co.uk. Он распространяется по электронной почте и передает злоумышленникам сохраненные пароли, документы и конфиденциальные сведения жертв из Chrome, Firefox, Skype и Opera. Зачастую вирус приходит в письме от какой-то крупной компании с вложением в виде документа «brief.doc». Последний включает вредоносные макросы, которые и запускают работу Vega Stealer. После заражения компьютера вирус проверяет рабочий стол жертвы, крадет важные данные и отправляет их злоумышленникам на удаленные сервера.