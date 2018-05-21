Новый вирус крадет данные банковских карт из Google Chrome

Эксперты в области безопасности компании Proofpoint сообщили о новом вирусе Vega Stealer, угрожающем пользователям Google Chrome и других популярных браузеров. С помощью вредоносного ПО злоумышленники крадут данные банковских карт и прочую важную информацию, пишет 4pda.ru.
Vega Stealer является модифицированной версией обнаруженного еще в декабре 2016 года вируса August Stealer, сообщает Express.co.uk. Он распространяется по электронной почте и передает злоумышленникам сохраненные пароли, документы и конфиденциальные сведения жертв из Chrome, Firefox, Skype и Opera. Зачастую вирус приходит в письме от какой-то крупной компании с вложением в виде документа «brief.doc». Последний включает вредоносные макросы, которые и запускают работу Vega Stealer. После заражения компьютера вирус проверяет рабочий стол жертвы, крадет важные данные и отправляет их злоумышленникам на удаленные сервера.
«И хотя Vega Stealer не является самым сложным или скрытым вирусом, он демонстрирует гибкость вредоносного ПО, стремление его авторов и участников для достижения своей цели. Vega Stealer может в перспективе повлечь за собой более серьезные последствия, если продолжит развиваться и распространяться», — отметили сотрудники Proofpoint.
Специалисты в очередной раз посоветовали пользователям быть внимательными, когда они открывают неизвестные и подозрительные письма.