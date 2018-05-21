Власти Майорки объявили войну пьяным туристам

Власти столицы популярного у туристов испанского острова Майорки этим летом ужесточают борьбу с пьянством отдыхающих. Мэр города Антони Ногуера заявил о том, что с 1 июня по 15 октября на курорте будет увеличено количество полицейских, пишет turizm.ru. Конкретное число пока не называется, однако уже сейчас на дежурство ежедневно выходит 120 стражей порядка, что значительно больше, чем в прошлый сезон. По словам градоначальника, полицейские будут безжалостны к пьяным туристам, а также к тем, кто незаконно продает алкоголь в общественных местах.

Местный совет по вопросам безопасности граждан подготовил новый список правил и санкций, направленных на борьбу со злоупотреблением алкоголя. Всем пабам и барам строго запрещено продавать алкогольную продукцию после официального закрытия, а также торговать напитками на вынос. При этом штрафовать будут не только заведения-нарушителей, но и их клиентов. Еще одна ограничительная мера — запрет популярных у посетителей акций «счастливые часы» и «бесплатный бар».