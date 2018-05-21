Касса страхования от безработицы потратит 11 миллионов на курсы эстонского языка

В последующие четыре года Касса страхования от безработицы закажет в Таллинне, Харьюмаа и Ида-Вирумаа обучение эстонскому языку на сумму в почти 11 миллионов евро. Цель курсов – развитие навыков владения эстонским языком у ищущих работу людей, а также подготовка к сдаче уровневого языкового экзамена, пишет Postimees.
Для поиска партнера в обучении эстонскому языку Касса страхования от безработицы объявила конкурс на госзаказ «Обучение эстонскому языку на базе русского языка», предположительная стоимость которого составляет почти 11 миллионов евро. За эту сумму в последующие четыре года через курсы эстонского языка пройдут более 6000 человек.
По словам председателя правления Кассы страхования от безработицы Меэлиса Паавела, это самый объемный госзаказ обучения эстонскому языку, который когда-либо проводился в Эстонии: «От этой инвестиции пользу получат тысячи изучающих государственный язык людей, но, конечно, и весь рынок труда».
При поддержке Кассы страхования от безработицы, кроме ищущих работу людей, эстонский язык смогут учить и работающие люди через программу профилактики безработицы «Работай и учись!»
Услуги профилактики безработицы предусмотрены для тех работников, которые нуждаются в помощи при смене рабочего места, или чтобы не потерять работу из-за отсутствия знаний, или медлительности, а также для работодателей, чтобы помочь им в поиске и подготовке рабочей силы с необходимыми навыками, а также при проведении реорганизации.