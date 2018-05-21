Полицейские Южной Эстонии получили 14 новых машин

По словам представителя бюро логистики Департамента полиции и погранохраны капитана Кристо Ленсмента, в пользу Volkswagen решили потому, что по госзакзу об аренде, лизинговые фирмы сделали лучшее предложение именно на эти машины, а также автомобиль отвечал описанным в условиях конкурса условиям.

В мае у более чем 100 арендованных автомобилей полиции и погранохраны завершается срок выплаты лизинга, и вместо них приобретаются новые машины. Кроме того, сейчас готовится конкурс на госзаказ, чтобы осенью поменять еще около 170 арендованных автомобилей. Тогда нужно будет заказать как патрульные легковушки, так и автобуса, кроме того, легковые автомобили и маленькие внедорожники для участковых полицейских, и микроавтобусы и легковые автомобиля для бойцов группы быстрого реагирования.