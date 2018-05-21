Полицейские Южной Эстонии получили 14 новых машин

В минувшие выходные перед тартуским представительством Aasta Auto можно было наблюдать целую шеренгу новых полицейских автомобилей, которые вчера передали стражам порядка. Всего Лыунаская префектура получила 14 новых машин Volkswagen Golf, которые ежедневно будут использовать работающие в уездах Южной Эстонии участковые полицейские, пишет Tartu Postimees.
В начале года правительство решило увеличить количество участковых полицейских, а также их автопарк.
По словам представителя бюро логистики Департамента полиции и погранохраны капитана Кристо Ленсмента, в пользу Volkswagen решили потому, что по госзакзу об аренде, лизинговые фирмы сделали лучшее предложение именно на эти машины, а также автомобиль отвечал описанным в условиях конкурса условиям.
Машины участковых полицейских не оснащены проблесковыми маячками, но вместо них есть установленные на автомобиле 20 LED-огней, которые при экстренной поездке делают машину более заметной.
В мае у более чем 100 арендованных автомобилей полиции и погранохраны завершается срок выплаты лизинга, и вместо них приобретаются новые машины. Кроме того, сейчас готовится конкурс на госзаказ, чтобы осенью поменять еще около 170 арендованных автомобилей. Тогда нужно будет заказать как патрульные легковушки, так и автобуса, кроме того, легковые автомобили и маленькие внедорожники для участковых полицейских, и микроавтобусы и легковые автомобиля для бойцов группы быстрого реагирования.