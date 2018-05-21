Поездом из Киева в Таллинн? Теоретически возможно в ближайшем будущем
21 мая 2018 г., 16:39
Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн может произойти в начале будущего года, сказал глава Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) Эрик Лайдвеэ в интервью службе информации "Радио 4", пишет Rus.ERR.
Эрик Лайдвеэ недавно вернулся из Казахстана, где в том числе решался и вопрос запуска поезда до Таллинна. По его словам, сейчас уже известно, что поезд из Киева до Риги пустят в августе.
"Мои предшественники говорили, что Эстония не заинтересована в этом поезде, что, конечно, печально. Сейчас мы это исправляем", - сказал он.