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Поездом из Киева в Таллинн? Теоретически возможно в ближайшем будущем

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ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Запуск поезда Киев-Минск-Вильнюс-Рига-Таллинн может произойти в начале будущего года, сказал глава Эстонской железной дороги (Eesti Raudtee) Эрик Лайдвеэ в интервью службе информации "Радио 4", пишет Rus.ERR.

Эрик Лайдвеэ недавно вернулся из Казахстана, где в том числе решался и вопрос запуска поезда до Таллинна. По его словам, сейчас уже известно, что поезд из Киева до Риги пустят в августе.

"Мои предшественники говорили, что Эстония не заинтересована в этом поезде, что, конечно, печально. Сейчас мы это исправляем", - сказал он.

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