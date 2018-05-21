Полиция разыскивает ушедшего из пансионата 83-летнего Станислава

Сегодня около 7.20 Станислав покинул стены расположенного в волости Люганузе пансионата и до сир пор не вернулся. Полиция проверила близлежащие территории, а также магазины и автобусные остановки, но поиски результатов не принесли. По имеющимся данным, Станислав мог направиться в Таллинн.

Пропавший Станислав. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

По состоянию здоровья Станислав плохо ориентируется во времени и пространстве. Приметы мужчины: рост около 170 см, среднего телосложения, седые волосы. В день исчезновения был одет в черную кепку, свитер с черно-белым узором и темно-синюю куртку с красно-белыми полосками. Также на куртке имеется изображение в виде орла и олимпийских колец. Станислав был одет в черные штаны и черные кроссовки. Дом призрения он покинул, прихватив две палки для ходьбы.