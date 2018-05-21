Люди не решаются использовать не облагаемый налогом минимум

На меньшее ожидаемого влияние от реформы первым сослался экономист банка SEB Михкель Нестор, который, правда, признал, что для того, чтобы делать основополагающие выводы нужно еще время, но если посмотреть на статистику розничной торговли февраля и марта, – в этот период налоговая реформа уже должна была оказать свое влияние – то в этот период особого роста замечено не было, пишет Äripäev.

И данные Министерства финансов показывают, что люди декларируют доходы осторожно. По данным Налогового департамента, больше ожидаемого налогов заплатили около 210 000 человек, с общей суммой в девять миллионов евро. Меньше ожидаемого заплатили около 36 000 человек, на сумму в три миллиона евро.

«Те, кто платит больше ожидаемого, или отказались от не облагаемого налогом минимума, или используют его ниже разрешенного, и в случае, если внеплановый доход не поступит, переплаченный подоходный налог люди получат назад в следующем году после подачи декларации», - сказала пресс-секретарь Министерства финансов Сийри Суутре.