пн, 21.05.2018
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Фото и видео: в Таллиннском заливе взорвалась морская мина

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Сегодня посетители Минной гавани Таллинна могли узнать о результатах самой масштабной в этом году противоминной операции Open Spirit, проходящей в эстонских территориальных водах. Кроме того, в Таллиннском заливе взорвали обнаруженное в ходе операции подводное взрывное устройство, пишет Postimees.

В операции Open Spirit, проходящей с 11 по 25 мая, участвуют 850 представителей военно-морских сил из 15 стран-союзников и партнеров.

От Эстонии участвует несколько команд водолазов и почти 20 военных кораблей близ Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и Муху.

Задача международных подразделений - обнаружение старых взрывных устройств, их картографирование и уничтожение.

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