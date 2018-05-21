Фото и видео: в Таллиннском заливе взорвалась морская мина

Сегодня посетители Минной гавани Таллинна могли узнать о результатах самой масштабной в этом году противоминной операции Open Spirit, проходящей в эстонских территориальных водах. Кроме того, в Таллиннском заливе взорвали обнаруженное в ходе операции подводное взрывное устройство, пишет Postimees.