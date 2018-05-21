Фото и видео: в Таллиннском заливе взорвалась морская мина
21 мая 2018 г., 17:42
Сегодня посетители Минной гавани Таллинна могли узнать о результатах самой масштабной в этом году противоминной операции Open Spirit, проходящей в эстонских территориальных водах. Кроме того, в Таллиннском заливе взорвали обнаруженное в ходе операции подводное взрывное устройство, пишет Postimees.
В операции Open Spirit, проходящей с 11 по 25 мая, участвуют 850 представителей военно-морских сил из 15 стран-союзников и партнеров.
От Эстонии участвует несколько команд водолазов и почти 20 военных кораблей близ Таллинна, Хийумаа, Сааремаа и Муху.
Задача международных подразделений - обнаружение старых взрывных устройств, их картографирование и уничтожение.