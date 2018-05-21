33-летний мужчина погиб в больнице после того, как его толкнул знакомый

31-летний мужчина толкнул пришедшего к нему в гости и ставшего агрессивным 33-летнего знакомого, в результате чего последний упал.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался на следующий день.

Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого на время проведения необходимых следственных действий.