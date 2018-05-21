33-летний мужчина погиб в больнице после того, как его толкнул знакомый
21 мая 2018 г., 18:08
В субботу в волости Хальяла произошла ссора, в результате которой погиб человек.
31-летний мужчина толкнул пришедшего к нему в гости и ставшего агрессивным 33-летнего знакомого, в результате чего последний упал.
Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался на следующий день.
Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого на время проведения необходимых следственных действий.
Возбуждено уголовное дело, подробности произошедшего выясняются.