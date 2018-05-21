пн, 21.05.2018
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  • 33-летний мужчина погиб в больнице после того, как его толкнул знакомый

33-летний мужчина погиб в больнице после того, как его толкнул знакомый

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В субботу в волости Хальяла произошла ссора, в результате которой погиб человек.

31-летний мужчина толкнул пришедшего к нему в гости и ставшего агрессивным 33-летнего знакомого, в результате чего последний упал.

Скорая доставила пострадавшего в больницу, где он скончался на следующий день.

Полиция задержала 31-летнего мужчину в качестве подозреваемого на время проведения необходимых следственных действий.

Возбуждено уголовное дело, подробности произошедшего выясняются.

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