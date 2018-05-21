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В министерстве подтвердили: глава МВД является гражданином Эстонии по рождению

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Андрес Анвельт

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

По сообщению МВД, глава МВД Андрес Анвельт является гражданином Эстонии по рождению, а прозвучавшие в последние дни в масс-медиа утверждения об обратном не имеют оснований.

Сначала Андрес Анвельт получил гражданство в 1992 году в порядке натурализации, но после изучения соответствующих документов подтвердилось, что родившийся в 1936 году Яан Анвельт (отец Андреса Анвельта) получил гражданство Эстонии при рождении благодаря своей матери Алис, а дети Яана - родившийся в 1964 году Яан и родившийся в 1969 году Андрес - также получили гражданство Эстонии с рождением, поскольку на момент их рождения их отец был эстонским гражданином, сообщили в пресс-службе МВД в понедельник.

По сообщению министерства, в базу данных о гражданстве внесены соответствующие поправки, Андрес Анвельт указан в качестве гражданина по рождению.

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