В министерстве подтвердили: глава МВД является гражданином Эстонии по рождению

Сначала Андрес Анвельт получил гражданство в 1992 году в порядке натурализации, но после изучения соответствующих документов подтвердилось, что родившийся в 1936 году Яан Анвельт (отец Андреса Анвельта) получил гражданство Эстонии при рождении благодаря своей матери Алис, а дети Яана - родившийся в 1964 году Яан и родившийся в 1969 году Андрес - также получили гражданство Эстонии с рождением, поскольку на момент их рождения их отец был эстонским гражданином, сообщили в пресс-службе МВД в понедельник.