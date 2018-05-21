Фото: в Валгамаа опрокинулся тяжеловоз, водителя увезли в больницу

Инцидент произошел в 13.15 на шоссе Валга-Уулу, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры. Водитель грузовика Volvo потерял управление над транспортным средством, машина выкатилась на обочину, съехала в кювет и перевернулась набок. Водителя доставили в больницу.

В полиции сообщили, что непосредственно перед ДТП у грузовика лопнула задняя шина, из-за чего поднялась ось грузовика, и он стал неуправляемым.