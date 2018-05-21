пн, 21.05.2018
"Странно, когда молодых мужчин в полном расцвете сил забирают с работы, отвозят на 11 дней в лес, и ничего не происходит". Леннарт Рууда
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Фото: в Валгамаа опрокинулся тяжеловоз, водителя увезли в больницу

Фото: в Валгамаа опрокинулся тяжеловоз, водителя увезли в больницу

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сегодня днем в Валгамаа грузовик вылетел в кювет и перевернулся набок.

Инцидент произошел в 13.15 на шоссе Валга-Уулу, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры. Водитель грузовика Volvo потерял управление над транспортным средством, машина выкатилась на обочину, съехала в кювет и перевернулась набок. Водителя доставили в больницу.

В полиции сообщили, что непосредственно перед ДТП у грузовика лопнула задняя шина, из-за чего поднялась ось грузовика, и он стал неуправляемым.

"Техническое состояние тяжеловозов - то, на что постоянно следует обращать внимание, - подчеркнули в полиции. - Из-за большей массы они так или иначе являются большим источником опасности на дорогах".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ