Фото: в Валгамаа опрокинулся тяжеловоз, водителя увезли в больницу
21 мая 2018 г., 19:09
Сегодня днем в Валгамаа грузовик вылетел в кювет и перевернулся набок.
Инцидент произошел в 13.15 на шоссе Валга-Уулу, сообщили в пресс-службе Лыунаской префектуры. Водитель грузовика Volvo потерял управление над транспортным средством, машина выкатилась на обочину, съехала в кювет и перевернулась набок. Водителя доставили в больницу.
В полиции сообщили, что непосредственно перед ДТП у грузовика лопнула задняя шина, из-за чего поднялась ось грузовика, и он стал неуправляемым.
"Техническое состояние тяжеловозов - то, на что постоянно следует обращать внимание, - подчеркнули в полиции. - Из-за большей массы они так или иначе являются большим источником опасности на дорогах".