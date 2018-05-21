План Alko1000 по захвату эстонского рынка наткнулся на неожиданное препятствие

Alko1000 продает дешевый алкоголь на границе Латвии уже два с половиной года. В Эстонии первый магазин открылся рядом с Тартуской тюрьмой в конце прошлого лета. Пару месяцев спустя появились магазины в Валга и Выру, пишет Postimees.

Еще в конце 2017 года руководитель Alko1000 Эйнар Виснапуу говорил, что в Эстонии будет построена новая сеть, и в 2018 году планируется открыть 15 магазинов. Но за полгода ничего особенного не произошло. «Что скрывать, у нас сейчас родовые муки. И не предполагали, что они придут», - признался Виснапуу.

По его словам, торговой сети A1000 пришлось сбавить обороты, потому что главные поставщики больше не могли снабжать магазины товарами. «Совсем пустыми магазины не были, но это затормозило открытие новых магазинов. Мы просто не успевали доставлять столько товаров, сколько было нужно», - пояснил он.

«Просто наши партнеры не верили, что количество требуемых товаров может так резко возрасти. Из-за этого и возник сбой», - добавил он. Не хватало сухих продуктов питания, консервов, бытовых товаров.

Сейчас, по оценке Виснапуу, кризис преодолен. «Теперь все достаточно неплохо, и товара уже достаточно», - сказал он. Теперь Виснапуу вновь думает о расширении и планирует вскоре открыть новые магазины. «В Таллинне уже на подходе. Место присмотрели, но подписи на договоре пока нет. Надеемся, скоро приведем дела в порядок», - сказал глава предприятия.