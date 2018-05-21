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  • Еще один эстонский уезд решил перейти на бесплатный общественный транспорт

Еще один эстонский уезд решил перейти на бесплатный общественный транспорт

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Водитель автобуса. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arne Trautmann / PantherMedia / Arne Trautmann

Ярвамааский центр общественного транспорта решил с 1 июля перейти на бесплатный общественный транспорт на уездных автобусных линиях.

Ранее перейти на бесплатный общественный транспорт решили отвечающий за общественный транспорт в Вырумаа и Пылвамаа Юго-Восточный центр общественного транспорта, волости Ляэнемаа, Йыгевамаа и Сааремаа. От бесплатного общественного транспорта отказались местные самоуправления Харьюмаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа.

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