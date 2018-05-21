Еще один эстонский уезд решил перейти на бесплатный общественный транспорт
21 мая 2018 г., 20:28
Ярвамааский центр общественного транспорта решил с 1 июля перейти на бесплатный общественный транспорт на уездных автобусных линиях.
Ранее перейти на бесплатный общественный транспорт решили отвечающий за общественный транспорт в Вырумаа и Пылвамаа Юго-Восточный центр общественного транспорта, волости Ляэнемаа, Йыгевамаа и Сааремаа. От бесплатного общественного транспорта отказались местные самоуправления Харьюмаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа.