Еще один эстонский уезд решил перейти на бесплатный общественный транспорт

Ранее перейти на бесплатный общественный транспорт решили отвечающий за общественный транспорт в Вырумаа и Пылвамаа Юго-Восточный центр общественного транспорта, волости Ляэнемаа, Йыгевамаа и Сааремаа. От бесплатного общественного транспорта отказались местные самоуправления Харьюмаа, Рапламаа и Ляэне-Вирумаа.