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В Германии сочли оскорблением для Меркель букет от Путина - Кремль объяснился

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Владимир Путин дарит букет Ангеле Меркель.

ФОТО: Sputnik Photo Agency / REUTERS

Президент РФ перед началом встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи 18 мая преподнес ей букет роз. Германский таблоид Bild расценил поступок российского лидера как оскорбление Меркель, пишет Newsru.com.

"То, что выглядело как вежливость, на деле является оскорблением: среди ведущих мировых политиков принято протягивать для приветствия руку, а не дарить цветы, - приводит выдержку из этой публикации сайт InoPressa. - Подобные кадры должны показывать следующее: влиятельный мужчина приветствует сударыню".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам по этому поводу пояснил поступок Путина, вызвавший негодование у немецкого издания.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы - и коллегам по работе, и визави по международным отношениям, - цитирует его РИА "Новости". - У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся".

В январе 2016 года Bild обвинил Путина во лжи из-за истории с Меркель и лабрадором Кони. Российский лидер сказал в интервью таблоиду, что якобы не знал, что глава германского правительства боится собак, и потому в начале 2007 года взял своего питомца на переговоры с канцлером, чем изрядно ее напугал.

"Ничего я об этом не знал, - сказал тогда Путин. - Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это". Однако Bild спустя несколько дней написал со ссылкой на свои источники в правительственных кругах в Берлине, что в реальности президент РФ еще за год до этой встречи знал о фобии главы ФРГ. Советники Путина были проинформированы об особенности Меркель еще до ее официального вступления в должность федерального канцлера в январе 2006 года, писало издание. 

Боязнь собак возникла у Меркель после того, как во время велосипедной прогулки на нее напал соседский пес бойцовой породы.

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