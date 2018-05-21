В Германии сочли оскорблением для Меркель букет от Путина - Кремль объяснился

"То, что выглядело как вежливость, на деле является оскорблением: среди ведущих мировых политиков принято протягивать для приветствия руку, а не дарить цветы, - приводит выдержку из этой публикации сайт InoPressa. - Подобные кадры должны показывать следующее: влиятельный мужчина приветствует сударыню".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в комментарии российским журналистам по этому поводу пояснил поступок Путина, вызвавший негодование у немецкого издания.

"У нас абсолютно нормально дарить женщинам цветы - и коллегам по работе, и визави по международным отношениям, - цитирует его РИА "Новости". - У нас это является признаком хорошего тона. Это наши традиции, и мы на них ориентируемся".

И в воздухе так сильно пахнет весной. Путин, Медведев, Меркель встретились в Сочи pic.twitter.com/h82UGA631n — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 мая 2018 г.

В январе 2016 года Bild обвинил Путина во лжи из-за истории с Меркель и лабрадором Кони. Российский лидер сказал в интервью таблоиду, что якобы не знал, что глава германского правительства боится собак, и потому в начале 2007 года взял своего питомца на переговоры с канцлером, чем изрядно ее напугал.

"Ничего я об этом не знал, - сказал тогда Путин. - Мне, наоборот, хотелось ей сделать приятное, когда я ей показал свою собаку. Я потом объяснился с ней и извинился за это". Однако Bild спустя несколько дней написал со ссылкой на свои источники в правительственных кругах в Берлине, что в реальности президент РФ еще за год до этой встречи знал о фобии главы ФРГ. Советники Путина были проинформированы об особенности Меркель еще до ее официального вступления в должность федерального канцлера в январе 2006 года, писало издание.