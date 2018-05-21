Окружной суд оправдал волостного старейшину по всем пунктам обвинения

Прошлой осенью Тартуский уездный суд признал Соопа виновным в нарушении ограничения деятельности, содержащегося в Законе о борьбе с коррупцией, сообщил пресс-секретарь суда. Согласно обвинению, предъявленному Лыунаской окружной прокуратурой, в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года волостной старейшина заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом совета которого он сам являлся.

Окружной суд решил, что ко времени заключения перечисленных в обвинении сделок и действий служебный срок Соопа на посту члена совета Emajõe Jõeriik истек, и нет доказательств, что он продлевался. Окружной суд также заявил, что даже если бы членство Соопа в совете фонда было доказано, его нельзя было бы обвинить в нарушении ограничения деятельности. Дело в том, что невозможно установить наличие частного интереса, который в ходе перечисленных обвинением сделок и действий Соопа мог вступить в конфликт с публичным интересом, которому следовал волостной старейшина.

Фонд Emajõe Jõeriik учредили местные самоуправления Тартумаа для развития реки Эмайыги и ее берегов в качестве привлекательной туристической зоны. По мнению окружного суда, нет оснований утверждать, что заинтересованность Соопа в успехе деятельности фонда была личного характера и шире заинтересованности волости Тарту в развитии туристической зоны в районе Эмайыги.

По поводу предъявленного Соопу обвинения в заправке личного автомобиля по топливной карте волости окружной суд отметил, что в качестве преступления преследуется только присвоение имущества на сумму более 200 евро. Обвинение касается заправки Соопом автомобиля в октябре и ноябре 2013 года и марте 2014 года. По мнению окружного суда, заправку автомобиля осенью 2013 и весной 2014 года следует рассматривать как два разных действия. Стоимость использованного топлива за оба периода составила менее 200 евро, поэтому описанное обвинением поведение Соопа не соответствует критериям заключающегося в присвоении имущества преступления. Проверка действий Соопа на соответствие критериям административного нарушения исключена за давностью инцидента.