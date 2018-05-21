Яна Тоом представила этический кодекс Центристской партии

Тоом и другие члены рабочей группы написали документ, состоящий из двух страниц, и хотя детально говорить о его содержании центристы до решения правления не хотят, некоторые пункты Яна Тоом все же упоминает: "К примеру, не высмеивать, не подвергать остракизму оппонентов, не посягать на личную жизнь оппонентов, спорить в рамках собственно спора о политике, а не о форме носа и о количестве детей".