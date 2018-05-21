Яна Тоом представила этический кодекс Центристской партии

Правление Центристской партии обсудило в понедельник проект внутрипартийного этического кодекса, автором идеи выступила депутат Европарламента и член правления партии Яна Тоом, пишет Rus.err.
Тоом и другие члены рабочей группы написали документ, состоящий из двух страниц, и хотя детально говорить о его содержании центристы до решения правления не хотят, некоторые пункты Яна Тоом все же упоминает: "К примеру, не высмеивать, не подвергать остракизму оппонентов, не посягать на личную жизнь оппонентов, спорить в рамках собственно спора о политике, а не о форме носа и о количестве детей".
Документ затрагивает и такую болезненную тему, как коррупция.
"Естественно, сказано, что мы ее осуждаем. Мы этим не занимаемся, мы не принимаем подарков, мы не принимаем каких-то услуг за имеющие место или возможные будущие услуги политического плана - то есть прописаны какие-то вещи, которые кажутся самоочевидными, но если мы посмотрим на историю разных скандалов, видимо, они не самоочевидные", – пояснила Яна Тоом.