пн, 21.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Видео: неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов Калашникова в Марселе

Видео: неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов Калашникова в Марселе

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Французский спецназ.

ФОТО: ERIC BERACASSAT/SIPA / ERIC BERACASSAT/SIPA

Вооруженные автоматами Калашникова люди в масках открыли огонь по группе молодых людей в Марселе, передает французское издание La Provence.

Стрелявшие находились в трех автомобилях. Место происшествия оцеплено. По данным издания, один человек получил ранения, он госпитализирован, пишет РБК.

На место происшествия приехали полицейские, сообщает французская радиостанция France Bleu, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Вооруженная автоматами Калашникова и пистолетами группа людей открыла огонь по полицейским, которые прибыли, услышав звуки стрельбы. Позднее на подкрепление прибыли дополнительные полицейские силы.

Стрельба произошла у культурного центра La Busserine, расположенного на севере города, сообщает портал Actu17, специализирующийся на новостях о деятельности полиции, безопасности и терроризме.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ