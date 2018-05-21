Видео: неизвестные в масках открыли стрельбу из автоматов Калашникова в Марселе

Стрелявшие находились в трех автомобилях. Место происшествия оцеплено. По данным издания, один человек получил ранения, он госпитализирован, пишет РБК.

На место происшествия приехали полицейские, сообщает французская радиостанция France Bleu, ссылаясь на источники в правоохранительных органах. Вооруженная автоматами Калашникова и пистолетами группа людей открыла огонь по полицейским, которые прибыли, услышав звуки стрельбы. Позднее на подкрепление прибыли дополнительные полицейские силы.