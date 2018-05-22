вт, 22.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Не имевший водительских прав мотоциклист на большой скорости врезался в дорожное ограждение

Не имевший водительских прав мотоциклист на большой скорости врезался в дорожное ограждение

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Erakogu

В понедельник вечером около 19.55 в Кунда неподалеку от автобусной остановки "Кооли" произошло ДТП с участием мотоциклиста.

По словам очевидцев, ехавший с большой скоростью мотоциклист в пологом повороте не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

ДТП в Кунда.

ФОТО: Erakogu

Пресс-служба полиции сообщила, что мотоциклом Suzuki GSX-R 1000 управлял молодой человек 1998 года рождения, у которого отсутствовали водительские права необходимой категории. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.

Находился ли водитель в момент аварии в состоянии опьянения - установит экспертиза.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ