Не имевший водительских прав мотоциклист на большой скорости врезался в дорожное ограждение

По словам очевидцев, ехавший с большой скоростью мотоциклист в пологом повороте не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

ДТП в Кунда. ФОТО: Erakogu

Пресс-служба полиции сообщила, что мотоциклом Suzuki GSX-R 1000 управлял молодой человек 1998 года рождения, у которого отсутствовали водительские права необходимой категории. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.