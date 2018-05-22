Не имевший водительских прав мотоциклист на большой скорости врезался в дорожное ограждение
22 мая 2018 г., 7:19
В понедельник вечером около 19.55 в Кунда неподалеку от автобусной остановки "Кооли" произошло ДТП с участием мотоциклиста.
По словам очевидцев, ехавший с большой скоростью мотоциклист в пологом повороте не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
Пресс-служба полиции сообщила, что мотоциклом Suzuki GSX-R 1000 управлял молодой человек 1998 года рождения, у которого отсутствовали водительские права необходимой категории. Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу.
Находился ли водитель в момент аварии в состоянии опьянения - установит экспертиза.