Фото: в Таллинне воздушный шар неожиданно приземлился посреди жилого района
22 мая 2018 г., 7:34
В понедельник вечером в столичном районе Кристийне во дворе многоквартирного дома неожиданно приземлился окрашенный в цвета эстонского флага воздушный шар, пишет Postimees.
Пилот воздушного шара Калев Тикк сообщил ERR, что приземление прошло без проблем, так как погода была хорошая. По его словам, полет пришлось прервать из-за сильного ветра.
«Планировалось пролететь над городом, но из-за сменившего направление ветра пришлось приземлиться», - пояснил Тикк.
Пилот заверил, что в тихую погоду ничего плохого произойти не могло, поэтому приземление не представляло опасности для местных жителей.