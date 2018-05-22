Пакуем вещи и летим во Флориду!

Не зря Александр Овечкин сказал перед матчем, что для него матч с "Молниями" - самый важный в карьере. "Кэпиталз" вышли на матч предельно мотивированными и сыграли идеально в обороне, как еще в этой серии им не удавалось. "Тампа" также старалась играть плотно в защите, не давая Овечкину простора ни для броска, ни для острого паса. Но в шестой встрече серии у "Вашингтона" нашелся другой снайпер - Ти Джей Оши. Именно звено с Оши во втором периоде нашло путь к воротам "Тампы", которую во втором периоде "Кэпс" просто смяли.