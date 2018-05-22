Пакуем вещи и летим во Флориду!

"Вашингтон" и "Тампа" никак не хотят расставаться друг с другом - шестой матч серии принес победу клубу из столицы США, который сравнял счет в серии до четырех побед, 3:3.
Не зря Александр Овечкин сказал перед матчем, что для него матч с "Молниями" - самый важный в карьере. "Кэпиталз" вышли на матч предельно мотивированными и сыграли идеально в обороне, как еще в этой серии им не удавалось. "Тампа" также старалась играть плотно в защите, не давая Овечкину простора ни для броска, ни для острого паса. Но в шестой встрече серии у "Вашингтона" нашелся другой снайпер - Ти Джей Оши. Именно звено с Оши во втором периоде нашло путь к воротам "Тампы", которую во втором периоде "Кэпс" просто смяли.
После шайбы американца "Вашингтон" продолжал давить оборону гостей, но великолепно играл Андрей Василевский, хотя ему все-таки пришлось капитулировать во второй раз: игрок четвертого звена Деванте Смит-Пелли за 10 минут до конца встречи удвоил преимущество хозяев льда.
Последнюю шайбу Оши с передачи Бэкстрема забросил в пустые ворота. Никлас Бэкстрем и Ти Джей Оши набрали по два очка, вратарь "Вашингтона" Крис Холтби сделал шат-аут, отразив 24 броска, а "Кэпиталз" собирают вещи и летят во Флориду на еще один самый главный матч в карьере - седьмой, решающий, поединок финала Восточной Конференции.
Вашингтон – Тампа-Бэй – 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
1:0 – 35 Оши (Кузнецов, Бэкстрем)
2:0 – 50 Смит-Пелли (Бигл, Стивенсон)
3:0 – 59 Оши ( Бэкстрем)
Счет в серии: 3-3