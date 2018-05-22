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Великобритания обязала Абрамовича объяснить происхождение состояния

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ФОТО: DYLAN MARTINEZ / REUTERS

Российский олигарх Роман Абрамович должен объяснить британским властям происхождение своего состояния, пишет DW.com со ссылкой на издание The Telegraph.

Подобная процедура необходима для получения новой визы, которая позволит олигарху вернуться на территорию Великобритании.

Новые, более жесткие правила получения визы, требуют подтвердить, что состояние заявителя заработано законным путем. Сложившаяся ситуация не означает проведение расследования в отношении Абрамовича, отмечает издание.

По данным The Bell, у бизнесмена была так называемая инвестиционная виза, которую выдают при вложении в британскую экономику от 2 миллионов фунтов стерлингов. Эта виза выдается на 3 года и 4 месяца, после чего ее можно продлить.

Срок действия предыдущей визы Абрамовича истек в апреле. Накануне, 20 мая, ряд источников в окружении олигарха сообщили, что ему не выдали новую британскую визу. Это не позволило Абрамовичу посетить финал Кубка Англии с участием принадлежащего ему футбольного клуба "Челси".

Доклад о "грязных деньгах" из России

Ранее в понедельник комитет британского парламента по иностранным делам опубликовал доклад о "грязных деньгах" из России. В документе говорится, что Великобритания не должна закрывать глаза на действия "клептократов президента Путина и нарушителей прав человека", которые с помощью отмывания денег "ослабляют наши альянсы и подрывают веру в наши институты". В Кремле публикацию доклада назвали "провокацией, устроенной британской стороной".

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