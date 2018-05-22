В Сирии возле российской авиабазы сбили неизвестный беспилотник

Об этом, как передает "Интерфакс", журналистам заявил представитель авиабазы. Он подчеркнул, что пострадавших или материального ущерба в связи с инцидентом нет.

"21 мая с наступлением темного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА, беспилотный летательный аппарат). Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы воздушная цель была уничтожена", - рассказал военный.

По его словам, на работу российской авиабазы данный случай никак не повлиял, Хмеймим продолжает функционировать в плановом режиме.

Агентство отмечает, что ранее в понедельник некоторые интернет-ресурсы сообщили о том, что российские силы ПВО сбили несколько беспилотников боевиков, которые собирались атаковать Хмеймим. Утверждалось, что беспилотники были сбиты над городом Джебла, местные жители утверждали, что слышали четыре взрыва.

Отметим, что это уже второй подобный инцидент за последнее время. Так, в конце апреля силы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим уничтожили несколько беспилотников боевиков. В СМИ тогда писали, что дроны несли гранаты.

Российская авиабаза и ранее неоднократно подвергалась атакам с использованием БПЛА. Так, 11 марта средствам ПВО Хмеймима удалось сбить дрон с закрепленным на нем взрывным устройством на подлете к территории базы.