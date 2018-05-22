Меняем место работы: Петербург, Лондон или Неаполь?

Пока Массимилиано Аллегри празднует удачное завершение сезона, принесшее "Ювентусу" скудетто и Кубок Италии, и никуда из "Юве" уходить не собирается, тренер занявшего второе место "Наполи" Маурицио Сарри, должен ответить "Зениту" до пятницы, согласен ли специалист возглавить пятую команду России, по итогам чемпионата 2017-18 года.До 31 мая отступные в контракте Сарри составляют 8 миллионов евро. С 1 июня «Наполи» сможет требовать за разрыв соглашения любую сумму. У «Зенита» после пятницы остается только один и уже согласованный вариант – Семак, который намерен вернуть Игоря Денисова.

Сам Сарри хочет возглавить, как сообщает "Спорт-Экспресс", другую пятую команду - лондонский "Челси", не попавший в чемпионате Англии в четверку лучших. Однако у "Пенсионеров" тренер пока есть: пока - значит то, что Антонио Конте не собирается добровольно уходить со своего поста, особенно после выигрыша Кубка Англии. Заявления итальянца, которого рассматривали как претендента на пост тренера сборной Италии (его в итоге получил ушедший из "Зенита" Роберто Манчини) прямо указывают на то, что итальянец идет "ва-банк" - либо Конте работает в "Челси" до конца контракта и получает всю власть в свои руки, либо "Челси" уволняет Конте, выплачивая солидную неустойку.