Откровения аргентинского футболиста: "У меня болит душа"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав команды на ЧМ-2018.
В список из 23 футболистов не попали хавбек «Зенита» Леандро Паредес и форвард «Интера» Мауро Икарди, находившиеся в расширенном составе, сообщает sports.ru.
Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес высказался о непопадании в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.
23-летний хавбек входил в расширенную заявку аргентинцев, но сегодня не попал в число 23 футболистов, которые приедут в Россию.
«У меня было очень большое желание надеть эту футболку, я очень надеялся. У меня болит душа из-за того, что я не смогу этого сделать.
Но я знаю, что моя семья и друзья окажут поддержку, которая сегодня мне так нужна, чтобы не опускать руки и продолжать работать, чтобы позже я смог снова надеть эту футболку.
Поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам. Знаю, что они будут защищать эти цвета и стремиться к вершинам. Вперед, Аргентина!» – написал Паредес в инстаграме.
La ganas, el deseo y la ilusión de usar esta Camiseta eran muchísimas me duele el alma de no poder hacerlo pero sé que mi familia y mis amigos me van a dar la fuerza que hoy necesito para no bajar los brazos y seguir trabajando para poder usarla más adelante , hoy felicito y les deseo lo mejor a los 23 afortunados que están en ese lugar sé que van a defender y llevar esta Camiseta a lo más alto 🇦🇷💙 vamos Argentina 💪🏽🇦🇷
Состав сборной Аргентины на ЧМ-2018:
Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Вилли Кабальеро («Челси»), Франко Армани («Ривер Плейт»);
Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Кристиан Ансальди («Торино»);
Полузащитники: Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»);
Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).