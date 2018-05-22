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Откровения аргентинского футболиста: "У меня болит душа"

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Анхель Ди Мария (номер 11) и Леандро Паредес (номер 5) в форме сборной Аргентины. Ди Мария в Россию едет, Паредес на ЧМ не попал.

ФОТО: Roslan Rahman / AFP

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли назвал состав команды на ЧМ-2018.

В список из 23 футболистов не попали хавбек «Зенита» Леандро Паредес и форвард «Интера» Мауро Икарди, находившиеся в расширенном составе, сообщает sports.ru.

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес высказался о непопадании в состав сборной Аргентины на ЧМ-2018.

23-летний хавбек входил в расширенную заявку аргентинцев, но сегодня не попал в число 23 футболистов, которые приедут в Россию.

«У меня было очень большое желание надеть эту футболку, я очень надеялся. У меня болит душа из-за того, что я не смогу этого сделать.

Но я знаю, что моя семья и друзья окажут поддержку, которая сегодня мне так нужна, чтобы не опускать руки и продолжать работать, чтобы позже я смог снова надеть эту футболку.

Поздравляю и желаю всего наилучшего 23 счастливчикам. Знаю, что они будут защищать эти цвета и стремиться к вершинам. Вперед, Аргентина!» – написал Паредес в инстаграме.

Состав сборной Аргентины на ЧМ-2018:

Вратари: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед»), Вилли Кабальеро («Челси»), Франко Армани («Ривер Плейт»);

Защитники: Маркос Рохо («Манчестер Юнайтед»), Федерико Фасио («Рома»), Николас Отаменди («Манчестер Сити»), Маркос Акунья («Спортинг»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Николас Тальяфико («Аякс»), Габриэль Меркадо («Севилья»), Кристиан Ансальди («Торино»);

Полузащитники: Максимилиано Меса («Индепендьенте»), Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун»), Мануэль Лансини («Вест Хэм»), Джовани Ло Чельсо, Анхель Ди Мария (оба – «ПСЖ»), Лукас Биглия («Милан»), Эвер Банега («Севилья»), Кристиан Павон («Бока Хуниорс»);

Нападающие: Гонсало Игуаин, Пауло Дибала (оба – «Ювентус»), Лионель Месси («Барселона»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»).

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