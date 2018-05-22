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  • Убийство нарвской школьницы Дарьи: адвокат требует оправдать обвиняемого

Убийство нарвской школьницы Дарьи: адвокат требует оправдать обвиняемого

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Место, где нашли тело 14-летней Дарьи.

ФОТО: Liis Treimann

Признанный судами двух инстанций виновным в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи Тоомас Семыкин (21) ходатайствует в Государственном суде о своем оправдании.

Как сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Тартуского окружного суда Криста Тамм, накануне защитник Семыкина представил кассационную жалобу, в которой просит отменить обвинительные приговоры судов двух первых инстанций и вынести новое, оправдательное решение.

"В качестве альтернативы защитник ходатайствует об отмене приговора Тартуского окружного суда и предлагает направить дело на повторное рассмотрение в окружной суд для вынесения нового решения", - добавила Тамм.

По состоянию на 22 мая Государственный суд не занял позицию по представленной кассации.

Согласно обвинению, преступление было совершено 4 декабря 2015 года неподалеку от тропы здоровья в лесопарке на Ореховой горке, а тело 14-летней Дарьи было обнаружено 9 декабря.

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