Ищешь вдохновение? Мартен Фуркад поможет!

Еженедельник присвоил Фуркаду два приза: за популярность в биатлоне – «зимней дисциплины, такой же сложной для широкой общественности, как квантовая физика», а также за борьбу с допингом, «в частности с русским» – «редкое, почти уникальное явление для действующего спортсмена».

«Стоит признать, что Мартен Фуркад одновременно и вдохновляет, и раздражает. У него есть все: он – потрясающий спортсмен, харизматичный, семьянин, большую часть своего времени проводит на тренировках, но успевает при этом возглавить комиссию спортсменов Парижа-2024», – говорится в статье.