Ищешь вдохновение? Мартен Фуркад поможет!

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад вошел в топ-100 вдохновляющий персон по версии французского журнала L’Express.
Еженедельник присвоил Фуркаду два приза: за популярность в биатлоне – «зимней дисциплины, такой же сложной для широкой общественности, как квантовая физика», а также за борьбу с допингом, «в частности с русским» – «редкое, почти уникальное явление для действующего спортсмена».
«Стоит признать, что Мартен Фуркад одновременно и вдохновляет, и раздражает. У него есть все: он – потрясающий спортсмен, харизматичный, семьянин, большую часть своего времени проводит на тренировках, но успевает при этом возглавить комиссию спортсменов Парижа-2024», – говорится в статье.
В список самых вдохновляющих людей попали также трехкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Тони Эстанге, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр в горных лыжах Мари Боше, серебряный призер Пхенчхана-2018 в борд-кроссе Жулия Перейра де Соуза и боксерша Сара Урамун.