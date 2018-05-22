вт, 22.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Ищешь вдохновение? Мартен Фуркад поможет!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mikhail Tereshchenko/Mikhail Tereshchenko/TASS

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад вошел в топ-100 вдохновляющий персон по версии французского журнала L’Express.

Еженедельник присвоил Фуркаду два приза: за популярность в биатлоне – «зимней дисциплины, такой же сложной для широкой общественности, как квантовая физика», а также за борьбу с допингом, «в частности с русским» – «редкое, почти уникальное явление для действующего спортсмена».

«Стоит признать, что Мартен Фуркад одновременно и вдохновляет, и раздражает. У него есть все: он – потрясающий спортсмен, харизматичный, семьянин, большую часть своего времени проводит на тренировках, но успевает при этом возглавить комиссию спортсменов Парижа-2024», – говорится в статье.

В список самых вдохновляющих людей попали также трехкратный олимпийский чемпион по гребле на каноэ Тони Эстанге, восьмикратная чемпионка Паралимпийских игр в горных лыжах Мари Боше, серебряный призер Пхенчхана-2018 в борд-кроссе Жулия Перейра де Соуза и боксерша Сара Урамун.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ